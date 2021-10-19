По делу и для развлечений: когда томичи чаще всего катались на самокатах

В этом сезоне томичи заходили на сайты кикшеринга каждый день. Самым «самокатным» месяцем стал июль, на втором месте — май, на третьем — август. Настоящий антирекорд установил сентябрь — трафик в первый месяц осени упал более чем в 100 раз.

Больше всего самокаты были востребованы в субботние дни 24 июля и 8 августа, когда в городе установилась жаркая солнечная погода. Именно тогда томичи потратили на кикшеринг в 2,5 раз больше мобильного трафика, чем в среднем за сезон.

Анализ обезличенных данных показал, что томичи пользуются самокатами не только для развлечения, но и для того, чтобы добраться в офис или на учебу. Колебания спроса между буднями и выходными оказались не столь значительными – около 20%. Чаще всего в мобильные приложения для аренды самокатов горожане заходили по воскресеньям.

Чаще всего томичей можно было увидеть на самокатах Whoosh. Местные прокатные компании не смогли составить значительную конкуренцию федеральному кикшеринговому сервису, на который приходится свыше 99% мобильного трафика.