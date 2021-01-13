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13 января,
2021
Новости

По частному сектору Томска проходят противопожарные рейды

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники районных администраций и МЧС проводят ежедневные совместные рейды по районам с индивидуальной жилищной застройкой, сообщает пресс-служба мэрии.


Патрулирование уже проводилось на территории частного сектора по улицам Севастопольская, Чепалова, Бородинская, Красногвардейская, в переулке Керепетский, Стрелочный, а также в поселках Заварзино, Эушта и селе Тимирязевское.


Сейчас, когда температура воздуха понижена, люди чаще пользуются для обогрева электрооборудованием, топят печи. «Участники рейда напоминают томичам требования безопасности при эксплуатации печей, при разведении открытого огня, рассказывают о важности ответственного подхода к эксплуатации печей и электрооборудования, к содержанию в нормативном состоянии электропроводки», — объясняют в мэрии.


Также памятки о безопасности раздают в часы приема в администрациях и для распространения управляющим компаниям, которые обслуживают деревянные многоквартирные дома.


Ранее региональное МЧС сообщало, что в Томской области за десять дней 2021 года в Томской области случилось 95 пожаров, что сразу на 33 больше, чем в аналогичный период прошлого года. В пожарах погибли девять человек, в прошлом году за то же время – один житель региона.


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