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По 20 тысяч рублей заплатят двое томичей за нарушение карантинного режима
3 часа назад
Кировский районный суд оштрафовал двоих томичей за нарушение двухнедельного карантина. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Как установлено судом, двое томичей, которые вернулись из заграничной поездки и были обязаны в соответствии с требованиями статьи «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» находиться в течение 14 дней по месту своего жительства в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не выполнили указанные требования. Они без уважительной причины покинули квартиру и при поездке на автомобиле были остановлены на посту ГИБДД», — говорится в сообщении.
В итоге суд оштрафовал каждого нарушителя на 20 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.
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