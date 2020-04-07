По 20 тысяч рублей заплатят двое томичей за нарушение карантинного режима

«Как установлено судом, двое томичей, которые вернулись из заграничной поездки и были обязаны в соответствии с требованиями статьи «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» находиться в течение 14 дней по месту своего жительства в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не выполнили указанные требования. Они без уважительной причины покинули квартиру и при поездке на автомобиле были остановлены на посту ГИБДД», — говорится в сообщении.





В итоге суд оштрафовал каждого нарушителя на 20 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.