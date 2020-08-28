Плюс пять источников вони: в Томске на карте «Запах» появились новые места
Пять новых источников вони занесли на карту «Запах», об этом ТВ2 сообщил эколог Сергей Жабин. По мнению эколога, локальные источники могут служить источником вони в Томске.
Два года назад «Облкомприрода» разработала электронную карту источников запаха в Томске и Томском районе. Карта «Запах» следит за выбросом вредных веществ в атмосферу. На карте указаны производственные площадки предприятий, имеющих в составе выбросов примеси веществ, обладающих неприятным запахом, — сероводорода, аммиака и метилмеркапрана. Там же обозначены сливные станции, КНС, точки контроля выбросов и зафиксированные места несанкционированных хозяйственно-бытовых сбросов.
Новые места с неприятным запахом на карте появились в Томске, Северске и Томском районе. Несанкционированный сброс отметили на карте в Северске рядом с очистными сооружениями в озере Ромашка.
Несанкционированный сброс в реку Ромашка в Северске.
Неприятных запах идет от незаконных мест слива ассенизаторских машин в переулке Первомайском в Томске.
Источник неприятного запаха идет от пруда в районе ТНХК.
Специалисты также занесли на карту конюшни в районе переулка Нижний.
Томский эколог Сергей Жабин считает, что в Томске минимум три основных источника неприятного запаха — Воскресенская гора, которая не имеет центрального коллектора, микрорайон Спутник и очистные городские сооружения, которые, по словам Жабина, никто не чистил 50 лет.
По словам Сергея Жабина, единственный законный пункт слива отходов в Томске находится на улице Клюева. В это место ассенизаторские машины привозят отходы, там находится два люка, они никак не изолированы от жилых домов.
«Во время жары запах поднимается вверх и поэтому воняет в микрорайоне Зеленые горки. Если бы люки на Клюева изолировали от внешней среды, поставили бы ангары и вентиляцию, проблема начала бы решаться, — считает эколог Жабин. — В Томске сливают отходы незаконно, кто-то сливает в лес, кто-то — в овраг. Беда Томска в том, что мы строим новые микрорайоны, а коммунальную сеть не развиваем. Из всех локальных источников складывается ощущение вони в Томске. Хотя все санитарные показатели по запаху в норме, а у людей от вони глаза на лоб лезут».
В последние годы в Томске каждое лето воняет. Источниками неприятных запахов в числе прочих считают аграрные предприятия и, в частности, свинокомплекс «Томский». В настоящий момент отходы предприятия скапливаются в специальных прудах-накопителях и на полях.
Россельхознадзор, впрочем, среди источников неприятного запаха называл не только аграрные предприятия региона, но и городскую канализацию, незаконные сливы, мусорные свалки. С вонью намеревались покончить и губернатор, и прокуратура. Однако же каждое лето в Томске продолжает вонять.
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