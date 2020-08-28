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28 августа,
2020
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Плюс пять источников вони: в Томске на карте «Запах» появились новые места

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
6 часов назад

Пять новых источников вони занесли на карту «Запах», об этом ТВ2 сообщил эколог Сергей Жабин. По мнению эколога, локальные источники могут служить источником вони в Томске. 

Плюс пять источников вони: в Томске на карте «Запах» появились новые места

Два года назад «Облкомприрода» разработала электронную карту источников запаха в Томске и Томском районе. Карта «Запах» следит за выбросом вредных веществ в атмосферу. На карте указаны производственные площадки предприятий, имеющих в составе выбросов примеси веществ, обладающих неприятным запахом, — сероводорода, аммиака и метилмеркапрана. Там же обозначены сливные станции, КНС, точки контроля  выбросов и зафиксированные места несанкционированных хозяйственно-бытовых сбросов.

Новые места с неприятным запахом на карте появились в Томске, Северске и Томском районе. Несанкционированный сброс отметили на карте в Северске рядом с очистными сооружениями в озере Ромашка. 

Плюс пять источников вони: в Томске на карте «Запах» появились новые места
Фото: Очистные сооружения в Северске. Несанкционированный сброс

 Несанкционированный сброс в реку Ромашка в Северске.

Неприятных запах идет от незаконных мест слива ассенизаторских машин в переулке Первомайском в Томске.

Слив ассенизаторскими машинами
Слив ассенизаторскими машинами

Источник неприятного запаха идет от пруда в районе ТНХК.

Пруд ТНХК
Пруд ТНХК

 Специалисты также занесли на карту конюшни в районе переулка Нижний. 

Плюс пять источников вони: в Томске на карте «Запах» появились новые места
Фото: Конюшня в районе переулка Нижний в Томске

Томский эколог Сергей Жабин считает, что в Томске минимум три основных источника неприятного запаха — Воскресенская гора, которая не имеет центрального коллектора, микрорайон Спутник и очистные городские сооружения, которые, по словам Жабина, никто не чистил 50 лет.


По словам Сергея Жабина, единственный законный пункт слива отходов в Томске находится на улице Клюева. В это место ассенизаторские машины привозят отходы, там находится два люка, они никак не изолированы от жилых домов.

Единственный в Томске законный слив жидких отходов
Единственный в Томске законный слив жидких отходов

«Во время жары запах поднимается вверх и поэтому воняет в микрорайоне Зеленые горки. Если бы люки на Клюева изолировали от внешней среды, поставили бы ангары и вентиляцию, проблема начала бы решаться, — считает эколог Жабин. — В Томске сливают отходы незаконно, кто-то сливает в лес, кто-то — в овраг. Беда Томска в том, что мы строим новые микрорайоны, а коммунальную сеть не развиваем. Из всех локальных источников складывается ощущение вони в Томске. Хотя все санитарные показатели по запаху в норме, а у людей от вони глаза на лоб лезут».


В последние годы в Томске каждое лето воняет. Источниками неприятных запахов в числе прочих считают аграрные предприятия и, в частности, свинокомплекс «Томский». В настоящий момент отходы предприятия скапливаются в специальных прудах-накопителях и на полях.


Россельхознадзор, впрочем, среди источников неприятного запаха называл не только аграрные предприятия региона, но и городскую канализацию, незаконные сливы, мусорные свалки. С вонью намеревались покончить и губернатор, и прокуратура. Однако же каждое лето в Томске продолжает вонять.


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