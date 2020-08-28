Плюс пять источников вони: в Томске на карте «Запах» появились новые места

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Пять новых источников вони занесли на карту «Запах», об этом ТВ2 сообщил эколог Сергей Жабин. По мнению эколога, локальные источники могут служить источником вони в Томске.

Два года назад «Облкомприрода» разработала электронную карту источников запаха в Томске и Томском районе. Карта «Запах» следит за выбросом вредных веществ в атмосферу. На карте указаны производственные площадки предприятий, имеющих в составе выбросов примеси веществ, обладающих неприятным запахом, — сероводорода, аммиака и метилмеркапрана. Там же обозначены сливные станции, КНС, точки контроля выбросов и зафиксированные места несанкционированных хозяйственно-бытовых сбросов.



Новые места с неприятным запахом на карте появились в Томске, Северске и Томском районе. Несанкционированный сброс отметили на карте в Северске рядом с очистными сооружениями в озере Ромашка.

Фото: Очистные сооружения в Северске. Несанкционированный сброс

Несанкционированный сброс в реку Ромашка в Северске.

Неприятных запах идет от незаконных мест слива ассенизаторских машин в переулке Первомайском в Томске.

Источник неприятного запаха идет от пруда в районе ТНХК.

Специалисты также занесли на карту конюшни в районе переулка Нижний.

Фото: Конюшня в районе переулка Нижний в Томске

Томский эколог Сергей Жабин считает, что в Томске минимум три основных источника неприятного запаха — Воскресенская гора, которая не имеет центрального коллектора, микрорайон Спутник и очистные городские сооружения, которые, по словам Жабина, никто не чистил 50 лет.

По словам Сергея Жабина, единственный законный пункт слива отходов в Томске находится на улице Клюева. В это место ассенизаторские машины привозят отходы, там находится два люка, они никак не изолированы от жилых домов.