Плюс 400 млн: согласительная комиссия над бюджетом Томска завершила работу

Согласительная комиссия завершила свою работу над бюджетом Томска. В результате доходы и расходы бюджета увеличились почти на 400 млн рублей.





«Мы предлагаем направить дополнительные средства на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в части расселения аварийных домов (115,7 млн рублей), на софинансирование ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (65,9 млн рублей), на проектные работы по новой школе на ул. Д. Бедного (5,3 млн рублей) и ряд вопросов, связанных с развитием инженерной инфраструктуры на окраинах Томска», — подчеркнул Иван Кляйн.





Спикер Думы Чингис Акатаев в своем Телеграм-канале добавил, что в результате работы были сокращены расходы на СМИ.





«Для включения в бюджет брали предложения депутатов – строительство спортивных площадок, ремонт внутрикварталки и дворовых территорий – то, о чем неоднократно нам говорили томичи. А также ремонт дорог третьей категории. Удалось найти средства и на завершение ремонта исторического здания по пр. Ленина, 56, и на установку 71 остановочного комплекса. Приняли решение увеличить финансирование ТОСов», — написал Акатаев.





В результате доходная часть бюджета сформирована в размере 16 518,6 млн рублей. Расходная — в размере 17 392,5 млн рублей. 65 % от этой суммы составляют социальные статьи расходов, основная часть которых приходится на отрасль «Образование» — более 9,2 млрд рублей.





При этом председатель комитета по бюджету Владимир Самокиш отметил, что по дефициту прогнозы неутешительные.





«К концу следующего года, боюсь, мы можем упереться в 5-миллиардный предел муниципального долга, ну или, как минимум, очень приблизиться к крайней точке», — высказался он в своем Телеграм-канале.





Сформированный по итогам согласительной комиссии проект бюджета Томска на 2021 год и плановый период будет направлен на общественные слушания. Они пройдут 18 ноября в дистанционном формате.





Окончательный вариант бюджета будет вынесен на общее собрание депутатов Думы города Томска, которое состоится 1 декабря.