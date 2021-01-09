Плюс 125 положительных диагнозов COVID-19 в Томске

Томская область по итогам суток поднялась на одну позицию в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Она находится на 60-м месте. Сегодня поставлено 125 положительных диагнозов COVID-19, на шесть меньше, чем днем ранее. 215 человек выписаны из стационаров. Летальных исходов сегодня зафиксировано не было.





За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 309 в 84 регионах. Подтверждено 470 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 23 680 человек.





Всего на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 3 379 103 случая. За весь период в России умерло – 61 381 человек.