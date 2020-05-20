Плюс 12: коронавирусом в Томской области заболели больше 400 человек

За сутки коронавирус подтвердился еще у 12 жителей Томской области. Таким образом, COVID-19 обнаружили у 409 жителей региона. Больше 120 человек уже здоровы.
Шесть новых пациентов госпитализированы с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части №2, двое с симптомами ОРВИ — в инфекционное отделение больницы №3 Томска. У четырех симптомов нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.
По двум случаям источники заражения не установлены, работают эпидемиологи. У десяти заболевших выявлены контакты с теми, кому диагноз COVID-19 поставлен ранее.
20 мая число выписанных после лечения от коронавируса в России за сутки впервые превысило число заболевших. Так болезнь обнаружили у 8764 человек, а выписали 9262 человека.
Всего в стране выявлено 308 705 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек.
За весь период в России от коронавируса скончались 2972 человека.
Под медицинским наблюдением остаются 273 тысяч 953 человека.
В Томской области с начала пандемии коронавирус обнаружили у 409 людей. 126 человек уже здоровы, четверо пациентов умерли, 279 продолжают лечение. По информации регионального штаба сейчас заболевшие есть не только в Томске, но и в Северске, Стрежевом, и еще в четырех районах региона. Очаги заражения там локализованы.
На сегодня лечение в стационарах проходят 142 пациента с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся 10 человек: трое на масочной подаче кислорода, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 228 человек.
До 1 июня в Томской области действует режим повышенной готовности. С 18 мая жители регионы обязаны носить маски в транспорте, в магазинах и других закрытых помещениях.
По данным властей, Томская область входит в благоприятную зону по заболеваемости и проводимым профилактическим мероприятиям. Однако смягчение режима самоизоляции в регионе будет возможно, когда сократится коэффициент распространения инфекции.
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