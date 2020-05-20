Плюс 12: коронавирусом в Томской области заболели больше 400 человек

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За сутки коронавирус подтвердился еще у 12 жителей Томской области. Таким образом, COVID-19 обнаружили у 409 жителей региона. Больше 120 человек уже здоровы.

Шесть новых пациентов госпитализированы с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части №2, двое с симптомами ОРВИ — в инфекционное отделение больницы №3 Томска. У четырех симптомов нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.



По двум случаям источники заражения не установлены, работают эпидемиологи. У десяти заболевших выявлены контакты с теми, кому диагноз COVID-19 поставлен ранее.



20 мая число выписанных после лечения от коронавируса в России за сутки впервые превысило число заболевших. Так болезнь обнаружили у 8764 человек, а выписали 9262 человека.

Всего в стране выявлено 308 705 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек.

За весь период в России от коронавируса скончались 2972 человека.

Под медицинским наблюдением остаются 273 тысяч 953 человека.