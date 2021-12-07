Плюс тысяча рублей: Путин повысил минимальную зарплату для россиян до 13900 рублей

Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда в России в 2022 году до 13 890 рублей. Повышение составило чуть больше тысячи рублей. В 2021 году величина федерального МРОТ равнялась 12 792 рублям.

В России с начала 2021 года вступила в силу новая методика расчета МРОТ. Теперь он зависит от медианной зарплаты в стране за предыдущий год. Медианный доход — это уровень, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже. МРОТ должен составлять 42% от размера медианной зарплаты.

Медианную среднемесячную зарплату в российской экономике за 2020 год Росстат оценивал в 32 422 руб. Таким образом, МРОТ должен был составить 13 617 руб., однако в ноябре Путин предложил проиндексировать показатель дополнительно, с учетом инфляции. Согласно его предложению, МРОТ и минимальный прожиточный минимум должен был вырасти на 8,6% — 1100 руб.



Ранее Путин поддержал поправку к проекту федерального бюджета, предложенную в Госдуме. По ней на 2,5% индексируют прожиточный минимум: до 13 793 рублей у работающих россиян, до 12 274 рублей — у детей и до 10 882 рублей — у пенсионеров.