Плюс-минус: мэрия Томска предложила скорректировать перечень деревянных домов, подлежащих охране

Администрация Томска предложила скорректировать перечень домов, имеющих архитектурную и (или) градостроительную ценность, не отнесенных к объектам культурного наследия, но необходимых для сохранения архитектурного или исторического внешнего облика достопримечательного места или ансамбля.

Перечень содержит свыше 500 деревянных домов. В отношении них установлен особый правовой режим, призванный, в частности, обеспечить сохранность архитектурно-художественного оформления фасадов зданий.

Администрация предложила включить в этот перечень дополнительно 11 деревянных домов, расположенных по адресам: ул. Гоголя, 50; пер. Островского, 7; ул. Советская, 49/2; ул. Советская, 106; пер. Соляной, 2; пл. Соляная, 9; ул. Герцена, 34, 34/1; ул. Р.Люксембург, 72б; ул. М.Горького, 30а; ул. К.Маркса, 41. Это позволит внести указанные дома в список объектов, участвующих в муниципальном проекте «Дом за рубль», осуществить их консервацию и перевести из жилых в нежилые.