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Главная Новости Плюс-минус: мэрия Томска предложила скорректировать перечень деревянных домов, подлежащих охране
Новости

Плюс-минус: мэрия Томска предложила скорректировать перечень деревянных домов, подлежащих охране

ТВ2
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53 минуты назад

Администрация Томска предложила скорректировать перечень домов, имеющих архитектурную и (или) градостроительную ценность, не отнесенных к объектам культурного наследия, но необходимых для сохранения архитектурного или исторического внешнего облика достопримечательного места или ансамбля. 

Перечень содержит свыше 500 деревянных домов. В отношении них установлен особый правовой режим, призванный, в частности, обеспечить сохранность архитектурно-художественного оформления фасадов зданий.

Администрация предложила включить в этот перечень дополнительно 11 деревянных домов, расположенных по адресам: ул. Гоголя, 50; пер. Островского, 7; ул. Советская, 49/2; ул. Советская, 106; пер. Соляной, 2; пл. Соляная, 9; ул. Герцена, 34, 34/1; ул. Р.Люксембург, 72б; ул. М.Горького, 30а; ул. К.Маркса, 41. Это позволит внести указанные дома в список объектов, участвующих в муниципальном проекте «Дом за рубль», осуществить их консервацию и перевести из жилых в нежилые.

В то же время восемь зданий по разным причинам предложено исключить из перечня муниципальных объектов деревянного зодчества. Так, дом по ул. Бакунина, 16, поставлен на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Дом по ул. Герцена, 24 снесен собственником в 2014 году, правовая основа для его восстановления отсутствует. Дом по ул. Советской, 50а остался вне исторической застройки и не представляет самостоятельной историко-архитектурной ценности, кроме того, он небезопасен для передвижения пешеходов. Дома по ул. Водяная, 17, 19, 28, ул. М. Горького, 50 перешли в частную собственность и утратили свою ценность в связи с реконструкцией, произведенной владельцами. Дом по ул. М. Джалиля оказался 1980 года постройки и был внесен в перечень ошибочно.

Депутат Артем Канарев предложил дополнительно обсудить объекты, которые предлагается снять с охраны, на думской комиссии и только потом принять окончательное решение по их исключению.

«Вопросы, связанные с памятниками исторического наследия, деревянным зодчеством требуют тщательной, всесторонней проработки, учитывая особое внимание к ним со стороны горожан. Поэтому, несмотря на то, что наши предложения прошли экспертную оценку, участие депутатов в их дальнейшем изучении позволит принять наиболее взвешенное и правильное решение», — отметил заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

Включение 11 домов в перечень объектов, подлежащих охране, депутаты одобрили.

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