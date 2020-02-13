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13 февраля,
2020
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Площадку для вертолетов санавиации построят в Белом Яре

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В поселке Белый Яр Верхнекетского района появится площадка для вертолетов санитарной авиации, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». Финансирование томской санавиации в 2020 году составит 170 млн рублей. 

Площадку для вертолетов санавиации построят в Белом Яре

В рамках «Развития первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году на работу санитарной авиации в Томской области выделено 170 миллионов рублей, — говорится в сообщении. — Расходы областного бюджета составят 52 миллиона рублей, федерального – 118 миллионов рублей. За счет этих средств будет обеспечено не менее 1,5 тысячи летных часов и около 400 вылетов.

Кроме того, на эти деньги запланировано обустройство вертолетной площадки для санавиации в поселке Белый Яр. Это позволит быстрее оказывать медпомощь жителям севера Томской области.

В Томской области в санавиации используются два вертолета — Ми-8, рассчитанный на большие расстояния, работу в ночное время и в сложных погодных условиях, и более легкий и маневренный «Ансат».

По информации пресс-службы обладминистрации, за 2019 год вертолеты совершили 438 вылетов и эвакуировали из районов региона 720 пациентов. Из федерального и областного бюджетов на эти цели направили более 250 млн рублей.

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