Площадка для мини-футбола и новая парковка: в Михайловской роще продолжается благоустройство

Очередной этап благоустройства стартовал в Михайловской роще. В 2020 году здесь появится площадка для мини-футбола, а осенью продолжится высадка деревьев и кустарников.

Согласно проекту, для мини-футбола оборудуют поле 64х44 метров с металлической трибуной и ступенями из террасной доски. Здесь выложат дополнительный тротуар и почти на 2 тыс. кв. м увеличат существующую парковку, добавив порядка 80 мест. Сейчас подрядчик – компания «СДК» — проводит подготовительные работы. Работы должны завершиться к 15 октября. «Это один из пяти проектов благоустройства, которые мы реализуем в этом году на территории Октябрьского района. Наша задача — объединяя средства разного уровня, создать равные условия для всех томичей, независимо от места их проживания. Это принцип в Томске реализуется во всех сферах – в благоустройстве, образовании, ремонте дорог, содержании города, строительстве жилья. При этом важно сформировать активное городское сообщество, которое будет поддерживать созданную инфраструктуру, следить за порядком на своей территории, контролировать раскопки, добиваться от власти выполнения решений», — подчеркнул Иван Кляйн.

Благоустройство рощи началось в 2015 году. Тогда частично заменили деревья и кустарники, обустроили бетонную дорожку, автомобильную парковку, установили садовые диваны и выполнили уличное освещение.



В 2018 году Михайловская роща стала участником программы «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы здесь установили детскую площадку стоимостью порядка 10 млн рублей. В прошлом году еще порядка 8 млн рублей выделили на строительство в роще баскетбольной площадки.





Также в прошлом году инициативная группа томичей реализовала на территории рощи проект «Душа дерева». Художники расписали несколько десятков деревьев в роще. Также были обустроены родники и экотропы.