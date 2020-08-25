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25 августа,
2020
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Площадь лесных пожаров в двух регионах Сибири увеличилась за неделю в три раза

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области выросла за неделю в три раза — с 25,6 тысячи га до 79,4 тысячи га. В регионах введен режим ЧС, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу «Авиалесоохраны».

Площадь лесных пожаров в двух регионах Сибири увеличилась за неделю в три раза

В Красноярском крае действуют 30 лесных пожаров на площади в 43,1 тысячи га, в Иркутской области — 28 пожаров на 8 тысячах га. 263 га леса горят в Якутии.  


Режим ЧС действует на всей территории Красноярского края и в Жигаловском, Катангском и Нижнеилимском районах Иркутской области. При этом около 28 тысяч га горящих лесов в Красноярском каре не тушат — «затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».


В Томской области, по данным на 24 августа, действующих пожаров нет.


В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» — 8-800-100-94-00. О том, какими бывают лесные пожары и кто их тушит, читайте в материале «Рослесхоз заявил, что режим самоизоляции ухудшил ситуацию с лесными пожарами».

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