Площадь лесных пожаров в двух регионах Сибири увеличилась за неделю в три раза

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области выросла за неделю в три раза — с 25,6 тысячи га до 79,4 тысячи га. В регионах введен режим ЧС, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу «Авиалесоохраны».

В Красноярском крае действуют 30 лесных пожаров на площади в 43,1 тысячи га, в Иркутской области — 28 пожаров на 8 тысячах га. 263 га леса горят в Якутии.





Режим ЧС действует на всей территории Красноярского края и в Жигаловском, Катангском и Нижнеилимском районах Иркутской области. При этом около 28 тысяч га горящих лесов в Красноярском каре не тушат — «затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».





В Томской области, по данным на 24 августа, действующих пожаров нет.



В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» — 8-800-100-94-00. О том, какими бывают лесные пожары и кто их тушит, читайте в материале «Рослесхоз заявил, что режим самоизоляции ухудшил ситуацию с лесными пожарами».



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