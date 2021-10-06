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Площадь лесных пожаров в Томской области сократилась вдвое в 2021 году

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В Томской области официально закрыт пожароопасный сезон. Последние два возгорания в лесах региона ликвидированы 10 сентября на территории Верхнекетского лесничества.

Всего в этом году в Томской области потушено 132 лесных пожара на общей площади 4,5 тыс. га. В сравнении с 2020 годом площадь пожаров сократилась почти в два раза. В течение суток с момента обнаружения ликвидировано более 80 % (108) возгораний.

По оценке специалистов, в этом сезоне сократилось число весенних лесных пожаров, возникших по причине сельскохозяйственных палов. Большинство возгораний (91) в 2021 году произошло по вине местного населения, 37 вследствие гроз.

В этом году парашютисты и десантники томской авиабазы были задействованы в ликвидации ЧС в Республике Саха. В течение двух месяцев в рамках межрегионального плана маневрирования сил огнеборцы ликвидировали лесные пожары в наиболее сложных и труднодоступных районах Якутии.

С окончанием пожароопасного сезона лесозаготовителям после процедуры согласования разрешено сжигание порубочных остатков. О месте и времени проведения работ необходимо заранее проинформировать региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Томской области по телефону 8-800-100-94-00.

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