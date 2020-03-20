Племянник Путина и экс-советник новосибирского губернатора создает новую партию
Двоюродный племянник российского президента Роман Путин придумал и создает собственную партию. В Новосибирске его знали как советника бывшего губернатора.
Роман Путин заявил, что собирается создать партию на базе движения «Люди дела», которое появилось в феврале 2020 года, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на «Ъ». Свой партийный проект Путин не согласовывал с администрацией президента, потому что «у нас свободная страна».
По задумке создателя, пишет «Ъ», партия будет позиционироваться как правоконсервативный проект, направленный на защиту интересов предпринимателей. «Люди дела» намерены сосредоточиться на «снижении налоговой нагрузки для малых предпринимателей, борьбе с монополистами и торговыми сетями, снижении налогов, дешевых кредитах».
Путин-младший убежден, что «у нас свободная страна», поэтому перед регистрацией партии он не общался с администрацией президента. Он сказал, что новое объединение будет «партией президента».
«Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем. Основной упор, однако, сделаем пока на регионах, тех, которые были упущены в некотором моменте, — заявил в интервью „Ъ“ Роман Путин. — <…> Одной из задач партии может стать борьба с популизмом, с мнимыми представителями интересов большинства. Таких партий много, часто они берут власть в регионах, например, в Хабаровском крае все выборы от губернатора до заксобрания и горсовета выиграли представители ЛДПР. [Губернатор] Сергей Фургал — человек, который не надеялся на победу, не имел команды и программы. Сейчас та же „Единая Россия“ в роли оппозиции, но никто не понимает, как решать проблему, как вернуть доверие к власти, хотя бы к другим партиям».
Главная цель партии, по словам Романа Путина, прохождение в Госдуму в ближайшие выборы. Он считает эту цель вполне реальной, так как имеет «сильные позиции в регионах ЦФО, СФО и на Дальнем Востоке».
Политологи в свою очередь считают, что новая партия может повредить имиджу власти и вряд ли получит одобрение Кремля. Это, по мнению политолога Александра Пожалова, связано с тем, что появление информации о планах кого-то из родственников президента создать свою партию за месяц до голосования по поправкам в Конституцию повысит градус разговоров о несменяемости власти. «Вероятно, это эксцентричная инициатива самого Романа Путина. Не вижу шансов у этого проекта получить политическую поддержку Кремля»,— говорит он.
Добавим, в 2012 году Роман Путин занял должность советника новосибирского губернатора Василия Юрченко. Через год Юрченко уволил Путина, объяснив это тем, что назначал Романа советником по проекту развития 15-го Центрального авторемонтного завода (ЦАРЗ), «но тот не смог его реализовать».
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