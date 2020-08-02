«Плавучая поликлиника» отправилась в 20-й рейс
Теплоход «Русь» с командой врачей «Плавучей поликлиники» отправился в рейс, который стал 20-м после возрождения этого проекта в 1999 году. Рейс, который обычно начинается в середине мая, в этом году было решено перенести из-за пандемии коронавируса. По этой же причине на прощание с медиками не разрешили пригласить их родственников.
«Сегодня ситуация [с коронавирусом в регионе] немного стабилизировалась, но тем не менее экспедиция будет проходить с соблюдением мер, рекомендованных эпидемиологами Роспотребнадзора», — прокомментировал условия работы экспедиции глава областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.
В этом году теплоход «Русь» не сможет пройти в устья Тыма и Васюгана из-за низкого уровня воды в этих реках. Поэтому жителей населенных пунктов, куда не попадет «Плавучая поликлиника», будут на автобусах доставлять к месту работы врачей.
Сроки экспедиции 2020 года сокращены: как рассказала депутат Госдумы Татьяна Соломатина, за 30 дней врачи должны осмотреть то же количество людей, что и за предыдущие 50-дневные рейсы, то есть примерно 5-6 тысяч человек. При этом во многих районах области уже есть подтвержденные случаи коронавируса, в связи с этим врачи будут работать в масках, перчатках и одноразовых костюмах.
Татьяна Соломатина также рассказала, что вопрос о покупке нового судна, которое использовалось бы в том числе для работы «Плавучей поликлиники», отложен из-за пандемии:
Это обсуждалось, но для этого нужно минимум 140 миллионов рублей. Сегодня у нас сняты деньги со всех проектов. Думаю, выйдем из экономического кризиса и вернемся к этому вопросу.
Как ранее сообщал областной департамент здравоохранения, в команду вошли кардиолог, эндокринолог, невролог, терапевт, гастроэнтеролог, отоларинголог, офтальмолог, педиатр, гинеколог, хирург, уролог, онколог, врачи клинической лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностики. За месяц они посетят населенные пункты Парабельского, Молчановского, Каргасокского и Александровского районов.
Напомним, что впервые подобный проект был реализован в Томской области в 1958 году, рейсы по нему совершались вплоть до распада СССР. В 1990-е годы несколько рейсов в северные районы были сделаны по инициативе общественности и СибГМУ. Проект был возрожден томским офисом «Востокгазпрома», позже к нему присоединился медицинский центр «Здоровье».
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?