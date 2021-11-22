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Плата за капремонт вырастет в Томской области в 2022 году

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В Томской области в 2022 году вырастет плата за капитальный ремонт многоквартирных домов. Размер ежемесячной платы вырастет на 4,26 % и составит 8,07 рубля, следует из постановления губернатора. В настоящее время плата составляет 7,74 рубля за квадратный метр.

По данным обладминистрации, собираемость взносов за капремонт в Томской области превышает 96 %. Краткосрочный план капремонта 2021 года к середине октября был выполнен на 73 % — завершились работы в 243 объектах, в работе находились 66. В многоквартирниках ремонтируют крыши, фасады, меняют лифты, инженерные коммуникации.

С начала 2021 года подрядчики получили от фонда капремонта 745 миллионов рублей: это и аванс, и расчет за уже выполненные работы.

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