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08 декабря,
2020
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Плата за капремонт вырастет в 2021 году в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В 2021 году в Томской области плата за капремонт вырастет на 28 копеек. Так за 1 квадратный метр жилья жители региона будут платить 7 рублей 74 копейки. 


«Повышение минимального взноса в 2021 году обеспечит прирост фонда капремонта многоквартирных домов, что позволит увеличить объем ремонтируемых объектов», — отмечается в группе регионального фонда ВКонтакте.

Плата за капремонт вырастет в 2021 году в Томской области

Напомним, в 2014 – 2016 годах минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в регионе равнялся 6 рублей 15 копеек, в 2017 – 2018 годах 6 рублей 55 копеек, в 2019 году 7 рублей 08 копеек, а в 2020 году 7 рублей 46 копеек.


В 2020 году отремонтировано 223 дома, в которых проживают 40 тысяч томичей.


На 2021 год запланирован ремонт 302 многоквартирных домов. На работы нужно порядка 1,2 миллиарда рублей.

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