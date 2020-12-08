Плата за капремонт вырастет в 2021 году в Томской области

В 2021 году в Томской области плата за капремонт вырастет на 28 копеек. Так за 1 квадратный метр жилья жители региона будут платить 7 рублей 74 копейки.





«Повышение минимального взноса в 2021 году обеспечит прирост фонда капремонта многоквартирных домов, что позволит увеличить объем ремонтируемых объектов», — отмечается в группе регионального фонда ВКонтакте.

