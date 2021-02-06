Пять медалей привезли томские пловцы с всероссийских соревнований

Три «серебра» и две «бронзы» привезли томичи с соревнований по плаванию Детская лига плавания «Поволжье», проходивших в Казани. В турнире приняли участие более 800 спортсменов 2003-2012 годов рождения из разных регионов страны.

Томскую область на турнире представляли воспитанники школы олимпийского резерва. Софья Солодовникова заняла второе место на дистанции 100 метров на спине, Александра Самойлова стала второй в многоборье. Третье «серебро» завоевали в эстафете 4х100

метров (комплексное плавание) спортсменки Алина Проскурина, Александра Сафронова, Александра Самойлова и Анна Жихарская.





«Бронзу» в эстафете 4х100 метров (вольный стиль) выиграли Анна Жихарская, Александра Самойлова, Татьяна Матюшина и Александра Сафронова. Также третьими в эстафете 4х100 метров (комплексное плавание) стали юноши Илья Балаганский, Аркадий Гоберник, Семен Шуваев и Никита Коваленок.