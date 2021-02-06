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06 февраля,
2021
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Пять медалей привезли томские пловцы с всероссийских соревнований

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Три «серебра» и две «бронзы» привезли томичи с соревнований по плаванию Детская лига плавания «Поволжье», проходивших в Казани. В турнире приняли участие более 800 спортсменов 2003-2012 годов рождения из разных регионов страны.


Пять медалей привезли томские пловцы с всероссийских соревнований

Томскую область на турнире представляли воспитанники школы олимпийского резерва. Софья Солодовникова заняла второе место на дистанции 100 метров на спине, Александра Самойлова стала второй в многоборье. Третье «серебро» завоевали в эстафете 4х100

метров (комплексное плавание) спортсменки Алина Проскурина, Александра Сафронова, Александра Самойлова и Анна Жихарская.


«Бронзу» в эстафете 4х100 метров (вольный стиль) выиграли Анна Жихарская, Александра Самойлова, Татьяна Матюшина и Александра Сафронова. Также третьими в эстафете 4х100 метров (комплексное плавание) стали юноши Илья Балаганский, Аркадий Гоберник, Семен Шуваев и Никита Коваленок. 

Фото предоставлено Ольгой Шубиной
Фото предоставлено Ольгой Шубиной
Фото предоставлено Ольгой Шубиной
Фото предоставлено Ольгой Шубиной

Тренируются спортсмены под руководством мастера спорта СССР, чемпиона России и победителя международных соревнований Владимира Николаева. Сейчас юниорки 2008-2009 годов рождения остаются в Казани на всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин», которые будут проходить с 4 по 7 февраля.

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