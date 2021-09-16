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Питерского худрука театра в красноярском селе, который собирал деньги на туалет, уволили за то, что «высветились все проблемы»

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Художественный руководитель прославившегося сельского театра в Мотыгино Красноярского края Дмитрий Турков покинул свой пост. Он написал на сайте краудфандинговой платформы, где собирал 300 тысяч рублей на строительство теплого туалета для театра, что его планы и идеи не совпали с планами администрации. Вместе с ним Мотыгино покинули актеры, приехавшие из Петербурга — Никита Васильев, Георгий Киселев, Николай и Александра Горловы, Елена Золотарёва.

«Если кратко, то в момент, когда закончился срок моего трудового договора и его надо было продлевать, директор просто уволила меня, вернув трудовую книжку. Сказала, что я, якобы, не справлялся со своими должностными обязанностями. Узнал еще в начале года, пытался как-то исправить положение, но без поддержки сверху (Минкульта) и при активном психологическом давлении на меня и актеров ничего не вышло. Большая часть труппы ушла из театра как только им объявили, что я больше не работаю в театре. Полгода просидел без работы, мне предложили работу в новом театре, туда же приняли несколько моих актеров из Петербурга — Мотыгино», — цитирует Туркова НГС.24.

В беседе с журналистами худрук добавил, что из-за объявленного им краудфандинга высветились проблемы, которые хотели замолчать. Отметим, при сборе денег говорилось не только об отсутствии на протяжении 12 лет туалета в театре, но и о протекающей крыше, гниющей несущей стене и ветхой проводке. По словам Дмитрия, бюджета театра хватало только на то, чтобы покрыть минимальные нужды, а денег на улучшение ситуации не было. Искать замену Дмитрию Туркову и команде, по его словам, начали еще летом.

Теперь команда Туркова поехала работать в Нягань — небольшой город в Ханты-Мансийском автономном округе. Деньги, которые Дмитрий собрал на Планета.ру, он отправил проекту «Театр села» в Калужской области, там активист Глеб Данилов создает детский сельский театр.

Напомним, театр в Мотыгино и его худрук прославились в ноябре 2020 года, когда режиссер Кирилл Серебренников призвал известных коллег поддержать спасение театра в красноярской глубинке. Он хотел, чтобы режиссеры и актеры поставили в поселке с населением в пять тысяч человек спектакль. Также Мотыгино посещал известный фотограф Дмитрий Марков, фильм про театр и молодую труппу снимала «Редакция» Алексея Пивоварова.  Худрук Дмитрий Турков, который в 2020 году приехал в Мотыгино с командой из Питера, занимались с местной молодежью и ставили спектакли. Они говорили, что их сверхцель — создание в Мотыгино международного культурного центра.

Руководство района и театра в Мотыгино никак не прокомментировали кадровые перемены.

 

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