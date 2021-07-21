Пилот аварийно севшего под Томском Ан-28 рассказал о подробностях крушения

Из ОКБ выписан пилот АН-28, совершивший жесткую посадку в Бакчарском районе, Анатолий Прытков. Состояние командира экипажа удовлетворительное, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. По оценке врачей, к своей профессиональной деятельности пилот сможет вернуться ориентировочно через два-два с половиной месяца. Также из ТОКБ выписана проходившая лечение пассажирка рейса, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога.

Анатолий Прытков отказался от общения с журналистами, но дал небольшое интервью сотрудникам облздрава.

«Я не считаю себя героем. Если создалась аварийная обстановка, ты ищешь пути выхода из нее, чтобы выжить. Если выживаешь сам, выживают и пассажиры», – сказал он в интервью.

Анатолий Прытков вспомнил, как проходил полет. По его словам, отказ двигателей произошел после выхода из облачности.

«Мы вышли из облаков и приступили к запуску двигателей. Но запуск не удался. Он проводился до высоты, на которой нужно было уже все прекратить. В процессе запусков к нам подходил наш техник Никита Минаев. Он предупредил всех пассажиров, они пристегнулись. И в процессе посадки сибирская болотистая местность сыграла как авиафинишер. То есть, мы коснулись земли, у нас нос опустился, передняя стойка стала зарываться. Самолет уперся носом и опрокинулся. Мягкий грунт сыграл ту же роль, что и подушка безопасности, в автомобиле при аварии».

После посадки началась эвакуация пассажиров. Затем пилоты нашли и включили аварийный радиомаяк.

«После эвакуации пассажиров мы нашли еще один радиомаяк. Пытались его пустить в действие, но у меня возникли сомнения по поводу его работы. В кабинете самолета, на потолке уже, приборная доска оказалась внизу, засыпана мхом, болотной землей. Отыскал эту радиостанцию и включил ее в режиме «маяк». Стали ждать аварийную команду на вертолете – по времени это было в течение двух часов. Пассажиры мне задавали вопросы: "А нас найдут?". Я сказал, что все равно нас будут искать, но на всякий случай мы приготовились к ночевке», – уточнил пилот.

Анатолий Прытков рассказал, что первое время не чувствовал боли. И то, что у него сломана нога, понял не сразу.

«Я там не смотрел ни на что. Главное, правило капитана: самолет покидать последним. Потом уже, когда организовывали лагерь, почувствовал боль. Отогнул носок, увидел опухоль. Со временем стало больно наступать», — сказал он.

По словам пилота, эвакуация прошла быстро, слаженно, своевременно. Сейчас он чувствует себя хорошо, нога заживает, врачи дали рекомендации по разработке сустава.

«За штурвал самолета сел в 18 лет. Пришел записаться парашютистом в Магнитогорской авиа клуб. А меня инструктора-летчики переманили к себе. Учеба, процесс парашютных прыжков, полетов меня увлек и в 1984 поступил в военное училище», — рассказал он.

Он подчеркнул, что «душой всегда стремился к небу».

«Я пришел в компанию 2012 году. Переучился на этот самолет. Порядка восьми лет тружусь. Дальше я летать не боюсь. Если компания будет нуждаться в моих услугах, то я готов вернуться к работе», — отметил Анатолий Прытков.