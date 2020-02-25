Пикет против пыток пройдет в центре Томска

«С момента убийства Бориса Немцова прошло пять лет, а заказчики дела так и не раскрыты. В Москве будет проходить марш памяти, тоже согласованный, и мы решили провести пикет. Но это не только мемориальная акция. Мы выступим и против репрессий, против пыток, за пересмотр дела «Сети» и против узурпации власти», — прокомментировала ТВ2 координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева.

Ксения Фадеева отмечает, что администрация согласовала проведение пикета с первого раза и одной из предложенных активистами площадкой. Мероприятие пройдет напротив магазина «Тысяча мелочей» (справа от фонтана). Начало в 16.00

Бориса Немцова застрелили в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве. В июле 2017 года за убийство Немцова по найму в составе организованной группы были осуждены пять человек: Заур Дадаев, братья Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Заказчик убийства и иные причастные лица, выделенные в отдельное производство, не установлены до сих пор.





​Дело «Сети» было возбуждено ФСБ осенью 2017 года. Всего по нему проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По версии спецслужб, участники, имевшие связи с анархистскими кругами, планировали теракты, приуроченные к выборам президента и ЧМ по футболу в 2018 году, и готовились к войне в «поле» на пейнтбольных выездах.





Фигуранты, некоторые из которых изначально дали признательные показания, позднее отказались от них, заявив о давлении и пытках со стороны сотрудников ФСБ.





10 февраля все фигуранты пензенской части дела «Сети» были приговорены к длительным срокам заключения по «террористической» статье 205 УК. Суд согласился с доводами обвинения и не уменьшил затребованные им сроки. Фигуранты дела «Сети», приговоренные к 86 на всех годам колонии, получили широкую общественную поддержку.