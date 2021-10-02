Пикет памяти журналистки Ирины Славиной прошел в Новосибирске

Как пишет издание, член «Яблока» Александра Налобина встала с плакатом «Ирина Славина, 08.01.1973 - 02.10.2020».

Ровно год назад в Нижнем Новгороде главный редактор Koza.Press Ирина Славина подожгла себя у здания ГУ МВД России. От полученных травм журналистка скончалась на месте. На своей странице в Facebook Ирина оставила записку: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне трагедии в квартире журналистки прошли обыски. Обыски проводились в рамках уголовного дела в отношении одного из жителей города. В интервью The Insider журналистка рассказывала, что силовики предложили ей сдать печатные материалы организации «Открытая Россия» (признана «нежелательной» в 2017 году), которая якобы финансирует протесты против застройки парка Швейцария в Нижнем Новгороде.

Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства для расследования гибели Ирины Славиной.

В СК по Нижегородской области заявили об отсутствии связи между гибелью Ириной Славиной и проведенными обысками у нее дома.

Интервью журналистки ТВ2 Ларисы Муравьевой с Ириной Славной читайте по ссылке.