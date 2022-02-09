Пианино с гравировкой томского мецената Петра Макушина подарили театру «Скоморох»

Томский просветитель, меценат и предприниматель Петр Иванович Макушин заработал свое состояние не только на продаже книг, но и на продаже музыкальных инструментов. В театре предполагают, что подаренное пианино как раз из магазина музыкальных инструментов Макушина.

Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций подарил областному театру куклы и актера «Скоморох» пианино первой в России фабрики по производству роялей и пианино «Diederichs Frères». Пианино датировано 1912 годом, на нем сохранилась гравировка «Представитель П.И. Макушинъ. Томскъ», сообщает в группе театра в Фейсбуке театральный критик Татьяна Ермолицкая.

«Экспресс-экспертиза», произведенная конструктором театра и музыкантом Юрием Хорунжим, показала, что инструмент находится в довольно хорошем состоянии.

«Разумеется, пианино нуждается в диагностике, небольшом ремонте и настройке. Пока же оно украсит пространство верхнего фойе и прекрасно впишется в атмосферу спектакля о Макушине «Ни одного неграмотного» (non-fiction о человеке сложном), очередные показы которого состоятся 25 и 26 февраля», — отмечают в театре.

Марка «Diederichs Frères» была основана в 1810 году русским фортепианным мастером немецкого происхождения Фридрихом (Федором Федоровичем) Дидерихсом в Петербурге. Это первая в стране фабрика по производству роялей и пианино. Первоначально рояли фирмы Дидерихс не отличались самостоятельностью и были, по сути, копиями модных на то время так называемых венских фортепиано. По мере расширения производства фабрика наладила производство инструментов собственных моделей. Со временем руководство фабрикой взяли на себя сыновья основателя Роберт Федорович и Андрей Федорович Дидерихс. С 1878 года фабрика получает новое название «Братья Р. и А. Дидерихс» и соответствующий фирменный знак «Diederichs Frères».

Отличительной особенностью роялей и пианино фирмы были тщательная внешняя отделка, прочность и выносливость в эксплуатации, отличные звуковые характеристики: сила, полнота и гибкость тона. При этом стоимость инструментов была относительно невысокой.

Фирма братьев Дидерихс развивалась вплоть до Первой мировой войны. С началом войны производство на фабрике было сильно сокращено, а весной 1918 года она была закрыта.