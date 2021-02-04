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04 февраля,
2021
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Новости

ПФР сократил сроки оформления маткапитала в Томской области

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Как сообщили областном отделении ПФР, сроки оформления и получения материнского капитала с 2021 года стали меньше.


Уточняется, что с этого года сертификат на маткапитал должны выдать в течение пяти дней, а заявление о использовании рассматривать не более десяти рабочих дней.

ПФР сократил сроки оформления маткапитала в Томской области

В ПФР добавляют, что сейчас сертификат оформляется автоматически, а всю информацию о выдаче нужно найти на сайте ПФР и портале Госуслуг. Заявление на использование маткапитала для трат на образование и улучшения жилищных условий можно подать дистанционно.


Если вы планируете использовать деньги, чтобы погасить кредит или внести первоначальный взнос ипотеки, то заявление можно подать сразу через банк, без обращения в ПФР.


Подробнее о том, какие меры социальной поддержки положены в настоящее время семьям с детьми в Томской области, можно узнать на сайте регионального департамента социальной защиты населения. Подробнее о порядке получения сертификата на материнский капитал и о том, на какие цели его можно использовать, можно узнать на сайте Пенсионного фонда. ​

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