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Главная Новости ПФР: К 2024 году среднегодовой размер страховой пенсии составит 20 388 рублей
Новости

ПФР: К 2024 году среднегодовой размер страховой пенсии составит 20 388 рублей

ТВ2
ТВ2 ТВ2
14 часов назад

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России к 2024 году должен вырасти до 20 388 руб. Это следует из документов трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая рассмотрела бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024 годов.

«Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 руб. <...>, в 2023 году —19 399 руб. <...>, в 2024 году — 20 388 руб.», — уточняется в сообщении.

Индексация страховых пенсий традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023 году — 5,6%, а в 2024-м — 5,5%.

Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год и на плановый период 2023-го и 2024 годов не запланирована.

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