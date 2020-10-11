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11 октября,
2020
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Петиция с отставкой Жвачкина за сутки собрала более 1800 подписей: реакция соцсетей

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Петиция с требованием отставки губернатора Томской области Сергея Жвачкина собрала за сутки более 1800 подписей в Сети. 

Автор петиции, представитель движения «Защитим томскую тайгу» Денис Литвинов,  утверждает, что период, занимаемый Сергеем Жвачкиным, характеризуется упадком всех отраслей экономики, развалом ЖКХ, монополизацией, развалом сферы науки и образования. Денис Литвинов требует провести честные и независимые выборы на должность губернатора Томской области в 2021 году.


Что пишут о петиции в Сети, смотрите в подборке ТВ2. 

Петиция с отставкой Жвачкина за сутки собрала более 1800 подписей: реакция соцсетей
Петиция с отставкой Жвачкина за сутки собрала более 1800 подписей: реакция соцсетей
Петиция с отставкой Жвачкина за сутки собрала более 1800 подписей: реакция соцсетей
Петиция с отставкой Жвачкина за сутки собрала более 1800 подписей: реакция соцсетей
Петиция с отставкой Жвачкина за сутки собрала более 1800 подписей: реакция соцсетей
Петиция с отставкой Жвачкина за сутки собрала более 1800 подписей: реакция соцсетей

Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин занял второе место в СФО по числу негативных упоминаний в социальных сетях. К примеру, недоумение общественности вызвало июньское выступление Жвачкина, в котором он обвинил врачей в том, что они заражаются коронавирусом из-за «собственной беспечности», и поставил под сомнение целесообразность дополнительных выплат таким медикам.

В августе 2020-го Сергею Жвачкину пророчили отставку.


По этому поводу агентство  URA.RU приводит комментарий политолога Александра Асафова. «Регион (Томская область — ред.) на голосовании по Конституции показал один из худших результатов в стране — 10 место по уровню протестного голосования (34,1 % голосов против поправок) и 81 место по явке (44,6 %). Со статистикой коррелируются данные рейтингов главы региона, занимающего пост с 2012 года. В последнем рейтинге влияния глав субъектов «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) чиновник занял 79 место, опустившись за месяц на 3 строчки.


Полный текст петиции доступен по ссылке


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