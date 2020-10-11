Петиция с отставкой Жвачкина за сутки собрала более 1800 подписей: реакция соцсетей

Петиция с требованием отставки губернатора Томской области Сергея Жвачкина собрала за сутки более 1800 подписей в Сети.

Автор петиции, представитель движения «Защитим томскую тайгу» Денис Литвинов, утверждает, что период, занимаемый Сергеем Жвачкиным, характеризуется упадком всех отраслей экономики, развалом ЖКХ, монополизацией, развалом сферы науки и образования. Денис Литвинов требует провести честные и независимые выборы на должность губернатора Томской области в 2021 году.





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