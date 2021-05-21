Петербургскую пенсионерку задержали в Новосибирске с партией синтетического аналога героина

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64-летнюю пенсионерку из Ленинградской области задержали при выходе из поезда в Новосибрске. Ее подозревают в организации поставки и покушении на сбыт наркотиков.



При досмотре полиция изъяла у пенсионерки два свертка, упакованных в тканевые перчатки с белым порошком внутри, сообщает пресс-служба МВД. Экспертиза установила, что изъятое вещество — это карфентинил, высокотоксичный синтетический аналог героина общей массой 806 граммов.



Карфентинил — мощный синтетический наркотик, поставляемый главным образом из Китая. Московский центр наркологии сообщает, что смертельной дозой может оказаться всего 0,002 мг карфентанила. Наркотик в 10 тысяч раз мощнее морфина, в 100 раз сильнее фентанила и сопоставим по мощности с килограммом героина.

