Петербургскую пенсионерку задержали в Новосибирске с партией синтетического аналога героина

64-летнюю пенсионерку из Ленинградской области задержали при выходе из поезда в Новосибрске. Ее подозревают в организации поставки и покушении на сбыт наркотиков.
При досмотре полиция изъяла у пенсионерки два свертка, упакованных в тканевые перчатки с белым порошком внутри, сообщает пресс-служба МВД. Экспертиза установила, что изъятое вещество — это карфентинил, высокотоксичный синтетический аналог героина общей массой 806 граммов.
В МВД считают, что подозреваемся перевозила крупные партии наркотиков из Санкт-Петербурга в Новосибирск для их дальнейшей продажи путем закладок. Пенсионерку заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи — пожизненное лишение свободы.
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