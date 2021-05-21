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21 мая,
2021
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Петербургскую пенсионерку задержали в Новосибирске с партией синтетического аналога героина

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

64-летнюю пенсионерку из Ленинградской области задержали при выходе из поезда в Новосибрске. Ее подозревают в организации поставки и покушении на сбыт наркотиков.

Петербургскую пенсионерку задержали в Новосибирске с партией синтетического аналога героина

При досмотре полиция изъяла у пенсионерки два свертка, упакованных в тканевые перчатки с белым порошком внутри, сообщает пресс-служба МВД. Экспертиза установила, что изъятое вещество — это карфентинил, высокотоксичный синтетический аналог героина общей массой 806 граммов. 

Карфентинил — мощный синтетический наркотик, поставляемый главным образом из Китая. Московский центр наркологии сообщает, что смертельной дозой может оказаться всего 0,002 мг карфентанила. Наркотик в 10 тысяч раз мощнее морфина, в 100 раз сильнее фентанила и сопоставим по мощности с килограммом героина. 

В МВД считают, что подозреваемся перевозила крупные партии наркотиков из Санкт-Петербурга в Новосибирск для их дальнейшей продажи путем закладок. Пенсионерку заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи — пожизненное лишение свободы. 

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