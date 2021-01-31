Петербургский профсоюз студентов подал жалобу на ТГУ в прокуратуру из-за акции Навального
Петербургский профсоюз студентов подал жалобу в прокуратуту на Томский государственный университет из-за призывов к студентам не участвовать в акциях в защиту арестованного Алексея Навального 23 января. Об этом ТВ2 рассказал председатель профсоюза Денис Михайлов.
«23 января по всей стране прошли мирные акции протеста, — пишут в профсоюзе. — В их преддверии администрации разных вузов призывали студентов не принимать участие в них, а также угрожали отчислением, если студенты будут там замечены. На сегодняшний день мы направили жалобы в прокуратуры разных регионов в отношении учебных заведений, которые своими действиями нарушали конституционные права студентов, а именно: статью 31 Конституции РФ».
Пока петербургский профсоюз студентов «Преобразование» отправил пять жалоб в прокуратуры России в отношении Московского государственного социального университета, Самарского медицинского университета «Реавиз», Санкт-Петербургского и Орловского госуниверситетов, в это число попал и Томский государственный университет.
Как отметил руководитель штаба в Санкт-Петербурге Денис Михайлов, ТГУ не опровергал информацию в соцсетях, что была создана рассылка от деканатов факультетов не участвовать в акции. Сейчас профсоюз ждет ответа прокуратуры.
«Жалоба была связана с запретом посещать митинг 23 января со стороны ТГУ, — отметил председатель профсоюза в Томске Алексей Гроховский. — Информация об этом была получена от анонимного источника через посредников, а не напрямую через нашу почту в Томске. На данный момент наш профсоюз работает по всем подобным фактам».
Независимый профессиональный союз студентов «Преобразование» защищает права студентов на любом уровне, юридически и информационно. Если студентам понадобится юридическая помощь, можно написать на почту профсоюза: change.union.help@gmail.com
Обратиться в пресс-службу университета за комментариями мы планируем в рабочее время.
Шествие в поддержку Алексея Навального в Томске 23 января стало одним из самых многочисленных за последние несколько лет. По оценкам организаторов, в нем приняли участие не менее 3 тысяч человек. Мэрия Томска не согласовала мероприятие, сославшись на нарушение сроков уведомления.
Полиция задержала 23 участников шествия, в том числе его организаторов Ксению Фадееву и Андрея Фатеева. Суд приговорил их к штрафу в 25 тысяч рублей по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Подробнее о том, как проходила акция, читайте здесь.
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