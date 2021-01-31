Петербургский профсоюз студентов подал жалобу на ТГУ в прокуратуру из-за акции Навального

Петербургский профсоюз студентов подал жалобу в прокуратуту на Томский государственный университет из-за призывов к студентам не участвовать в акциях в защиту арестованного Алексея Навального 23 января. Об этом ТВ2 рассказал председатель профсоюза Денис Михайлов.

«23 января по всей стране прошли мирные акции протеста, — пишут в профсоюзе. — В их преддверии администрации разных вузов призывали студентов не принимать участие в них, а также угрожали отчислением, если студенты будут там замечены. На сегодняшний день мы направили жалобы в прокуратуры разных регионов в отношении учебных заведений, которые своими действиями нарушали конституционные права студентов, а именно: статью 31 Конституции РФ».





Пока петербургский профсоюз студентов «Преобразование» отправил пять жалоб в прокуратуры России в отношении Московского государственного социального университета, Самарского медицинского университета «Реавиз», Санкт-Петербургского и Орловского госуниверситетов, в это число попал и Томский государственный университет.





Как отметил руководитель штаба в Санкт-Петербурге Денис Михайлов, ТГУ не опровергал информацию в соцсетях, что была создана рассылка от деканатов факультетов не участвовать в акции. Сейчас профсоюз ждет ответа прокуратуры.