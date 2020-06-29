Пешеходный переход по Богашевскому тракту закрыли на три месяца

С 29 июня до 29 сентября Областное ДРСУ закроет пешеходный переход по Богашевскому тракту в районе ул. 19-й Гв. Дивизии, сообщает пресс-служба мэрии. Ближайший пешеходный переход расположен на ул. Красноармейской в районе транспортного кольца.

Закрытие перехода связано со строительством транспортной развязки с железной дорогой Тайга-Томск на 76-м км. Строительство началось в 2017 году. Развязка соединит Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной.





Сейчас ведутся работы по строительству тоннеля глубиной 10 метров под железной дорогой. Закончить все работы и сдать развязку подрядчик обещает в этом году.



Горожан просят заранее продумывать маршруты своего движения.





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