Первый заболевший коронавирусом в Томске. Что известно на данный момент?

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Первый больной коронавирусом обнаружен в Томской области. Рассказываем, что известно на сегодняшний момент.

Где произошло заражение?

По словам губернатора региона Сергея Жвачкина, заболевший подхватил вирус в Италии, на выставке собак. Первоначально пользователи в соцсетях восприняли эту информации со скепсисом, так как сейчас Италия находится на карантине и даже выгул животных осуществляется по специальным разрешениям. Позже журналистам уточнили слова губернатора. Оказывается, выставка проходила в начале месяца. После нее заболевший вернулся в Россию и на личном автомобиле доехал до Томска.

Как обнаружили вирус?

За состоянием больного несколько дней следили медики. Затем от пациента поступили жалобы на высокую температуру и его госпитализировали, рассказал журналистам замгубернатора Иван Деев.

«Мы получили информацию из лаборатории. Сегодня при помощи ПЦР-теста (полимеразной цепной реакции) коронавирусная инфекция подтвердилась. Ранее пациент уже был госпитализирован. Сейчас он находится в стационаре», — рассказал журналистам Деев.

Состояние больного оценивается как удовлетворительное. Он получает терапию в соответствии с последними рекомендациями, которые опубликованы на сайте Минздрава и Роспотребнадзора.

А есть еще подозрения на заболевших?

В настоящий момент в 3-й городской больнице находятся еще два человека. У них подозревали коронавирус, но результаты анализов диагноз не подтвердили. Однако так как 14 дней — доказанный инкубационный период, то они продолжают находиться в инфекционном отделении.

Спустя две недели пребывания там пациентам проведут повторный анализ на коронавирус. Если он будет отрицательный, то их выпишут.

В целом на коронавирус проверили порядка 200 человек.

Как проверяют сейчас?

Проверку на вирус проводит Роспотребнадзор. Сейчас ведомство заказало дополнительные три тест-системы. С их прибытием планируется, что проверять на коронавирус станут и в медучреждениях региона.

В настоящее время госпитализируют тех, кто прибыл с эпидемически неблагополучных территорий и жалуется на повышенную температуру. Всем, кто вернулся из-за границы, советуют находиться в самоизоляции. Также обследуют томичей с диагнозом «пневмония», врачи берут анализы даже в том случае, если пациент не был за границей.

При этом, если изначально смывы брали в первый день, то сейчас их берут только на десятый.

Почему не проверяют частные клиники?

Платно сдать анализы, чтобы узнать, заражены ли вы коронавирусом, сейчас нельзя. При этом частные лаборатории подчеркивают, что анализы проводить готовы, но не могут из-за ограничений законодательства.

Так, возбудитель коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (COVID-19) относится ко II группе патогенности. До сих пор проводить исследования таких вирусов с некоторыми ограничениями можно было в лабораториях, обладающих лицензией на работу c патогенами III-IV групп. Фактически в таких случаях исследуют не вирус, а его белки, ДНК или РНК. Таким образом, например, лаборатории по всей стране работают с ВИЧ, который тоже отнесен ко II группе патогенности.

Однако Роспотребнадзор подчеркнул, что исследования на коронавирус могут проводиться исключительно в лабораториях, имеющих лицензию на работу с патогенами II степени потенциальной опасности.

«Все клинико-диагностические лаборатории страны, от крупнейших игроков на рынке, до самых малых лабораторий, могут и готовы делать анализ на коронавирус, – прокомментировала директор по лабораторным технологиям Лаборатории «Гемотест» Тамара Силкина. – Дело в регламентирующих документах. Как только будут сняты ограничения, такой тест смогут делать абсолютно все лаборатории, имеющие в своем составе ПЦР-отдел, в том числе и коммерческие. Уже сейчас на рынке существуют российские тест-системы, прошедшие государственную регистрацию; есть производитель, готовый выпускать реагенты в необходимом количестве; есть лаборатории, имеющие необходимое оборудование и квалифицированный штат. Все ждут, когда государственный регулятор разрешит принять участие в борьбе с эпидемией. После принятия такого решения ждать месяц для запуска тестов на коронавирус не потребуется. Тем более что данное исследование выполняется по достаточно стандартной технологии, которой владеют квалифицированные врачи клинико-лабораторной диагностики».

Что сейчас советуют томичам?