Первый в Томске дом получил «Знак качества ЖКХ»

Дом оснащен специальным оборудованием, позволяющим экономить электричество, тепло и воду благодаря автоматическим приборам учета ресурсов и особенностям конструкции здания. В доме на Иркутском тракте установлены энергосберегающие системы освещения и применены современные технологии утепления фасада.





«Очень приятно, что сегодня мы вручаем этот знак первому дому в городе Томске и во всей Томской области. Одно дело — построить дом, другое — заселиться в этот дом, а в-третьих, сделать так, чтобы этот дом стал местом, куда хочется возвращаться после работы, где уютно и тепло. И это заслуга и жильцов дома, и тех, кто занимается его ремонтом и содержанием», — сказал председатель наблюдательного совета госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.





Пресс-служба мэрии отмечает, что дом неоднократно становился призером городских конкурсов по благоустройству.





«Безусловно, дому повезло и с хозяевами, — отметил на вручении мэр Томска Иван Кляйн. — Председатель совета дома и активные жители успешно управляют этим большим хозяйством. На фасаде здания, в лифтах и в других местах установлены видеокамеры наблюдения, которые позволяют следить за порядком через интернет любому жителю дома. Конструктивно выстроена работа с управляющей компанией «Жилсервис ТДСК». Жители дома участвуют в городском конкурсе «Томский дворик», и совместно с управляющей компанией в летнее время здесь была установлена ландшафтная конструкция в виде фонтана, которая радовала жителей всего микрорайона. Администрация Томска заинтересована в том, чтобы с каждым годом таких домов в нашем городе становилось больше, а жители активно включались в вопросы управления своим имуществом, участвовали в благоустройстве придомовых территорий».





«Знаком качества ЖКХ» награждаются руководители ТСЖ и УК за успехи в управлении и содержании многоквартирного дома, внедрении современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Согласно положению, региональные власти могут ежегодно выдвигать на награждение по одному многоквартирному дому от субъекта. По данным за январь 2020 года, статус «Дом образцового содержания» присвоен 102 многоквартирным домам в 62 субъектах РФ.