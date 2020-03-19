Первый случай коронавируса в Томске: важные подробности
Подруга томички, у которой выявлен первый случай коронавируса рассказала ТВ2 о поездке на выставку собак в Англию. Выставка собак Crufts dog show 2020 проходила в Бирмингеме, но добиралась туда заболевшая заводчица через Италию. Но обо всем по порядку.
В среду вечером на сайте Роспотребнадзора появилась информация о первом случае появления коронавируса в Томской области. Через пару часов губернатор Сергей Жвачкин рассказал некоторые подробности.
«Благодаря работе надзорных, медицинских и силовых органов носитель вируса идентифицирован: человек «привез» вирус из Италии, посетив выставку собак. Эта крайняя беспечность подвергает риску людей. В связи с этим я принял решение ввести в Томской области режим повышенной готовности, и прошу жителей отнестись к вводимым ограничением с пониманием», — сообщил Сергей Жвачкин.
Чуть позже замгубернатора Иван Деев рассказал журналистам, что за состоянием больного несколько дней следили медики. Затем от пациента поступили жалобы на высокую температуру и его госпитализировали.
«Мы получили информацию из лаборатории. Сегодня при помощи ПЦР-теста (полимеразной цепной реакции) коронавирусная инфекция подтвердилась. Ранее пациент уже был госпитализирован. Сейчас он находится в стационаре», — рассказал журналистам Деев.
Кроме того заместитель губернатора сообщил, что в настоящий момент в 3-й городской больнице находятся еще два человека. У них подозревали коронавирус, но результаты анализов диагноз не подтвердили. Однако так как 14 дней — доказанный инкубационный период, то они продолжают находиться в инфекционном отделении.
Про то, что в 3-й городской больнице находится человек с коронавирусом в АН ТВ2 знали еще два дня назад, но томский Роспотребнадзор не подтверждал этой информации. Возможно ждали результатов контрольной проверки из новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». На это примерно уходит один день. В Красноярске на настоящий момент, например, выявлено еще 4 случая коронавируса, но о них официально не сообщают, потому что также ждут результатов проверки в Новосибирске.
Что касается выставки собак в Италии, то АН ТВ2 решило проверить, когда и где там проходило массовое мероприятие в разгар эпидемии коронавируса. Как оказалось на самом деле, две томички были на выставке собак не в Италии, а в Англии. Там ежегодно в Бирмингеме проходит одна из старейших и крупнейших выставок собак Crufts dog show. При ввозе собак в Англию самолетом существует множество сложностей, поэтому томички решили везти своих питомцев в Бирмингем вместе с итальянскими заводчиками на автомобиле. Напомним, выставка проходила 5-8 марта, а ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире только 11 марта 2020 года. Великобритания на тот момент не была в списке эндемичных стран и Россия еще границ не закрывала. Поэтому томички ни от кого не скрывали, что они находятся в Англии на выставке и выкладывали в соцсетях фотографии из Лондона, Бирмингема и со всемирной выставки. Из юридических и этических соображений мы не называем имен девушек и название их питомника.
До заводчицы, у которой оказался положительный тест на коронавирус мы не смогли сегодня дозвониться. А вот пообщаться с ее подругой, сотрудницей Администрации Томской области удалось. Вот некоторые подробности, которые нам удалось узнать в ходе беседы.
Алена (имя изменено), подтвердила ТВ2, что подруга, с которой они были на выставке собак в Англии, сейчас находится в 3-й горбольнице. По ее словам Нина (имя изменено), чувствует себя нормально.
Сама Алена в Томск вернулась 9 марта и на следующий день вышла на работу в обладминистрацию. Поскольку она прилетала из страны, которая не относилась к территориям с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, то по прилету у нее никаких ограничений не было. Тест на границе на коронавирус тоже не никто не брал. «Как только ограничения ввели 16 марта, я позвонила на горячую линию и сразу ушла на карантин. Больничный мне не дали, я в отпуске сейчас нахожусь», — рассказала Алена. Получается, что неделю с 10 по 16 марта Алена отработала в Администрации Томской области. Правда она отметила, что ее департамент - это отдельное структурное подразделение и юридическое лицо обладминистрации. Находится этот департамент не в главном здании на проспекте Ленина, а в другом районе города. Тест на коронавирус у Алены в Томске взяли только сейчас, но результатов его на момент разговора с ТВ2 не было. «У меня нет результата еще. Мое самочувствие в порядке, вся семья у меня сидит дома, никуда не выходит», — говорит заводчица.
Алена летела в Томск из Бирмингема через Амстердам. «В Москву я прилетела рано, прошла паспортный контроль и когда меня спросили из какой страны, я сказала что из Амстердама», — рассказала заводчица. Т.е. она даже не заполнила никаких анкет, как это было с томичками, которые летели из Европы на 10 дней позже.
Брали ли тест на коронавирус у подруги в Шереметьево по прилету из Италии, Алена не знает. Как и то, была ли Нина на карантине после Италии положенные 14 дней.
Что касается самой выставки, то пес Нины стал лучшим резервным кобелем на монопородке. На самом Крафте высоких наград получить не удалось. «Там в отбор вошли только свои собаки, английские судьи выбрали английские питомники. Все четко у них, консервативно, никаких чужих», — прокомментировала Алена результаты поездки. По ее словам, на выставке в Бирмингеме было 22 тысячи участников. Эта выставка, которая проводится больше ста лет, считается самой крупной в мире.
«Это было 5 и 6 марта, — говорит Алена.— Стран закрытых не было, были открытые границы. По прилету у нас там выставили дезинфицирующие средства и сказали, что выставка отменяться не будет, но тем не менее просим мыть руки и обрабатывать их.
У итальянцев, с которыми Нина на машине ездила на выставку в Бирмингем и обратно, коронавируса, по словам Алены нет. Чувствуют они себя хорошо. «У итальянцев все хорошо, поэтому здесь можно только предполагать, это же аэропорты. Проходимость многомиллионная. Соответственно, если вирус 12 часов может жить на одежде, то подхватить его можно легко и в самолете, и на паспортном контроле», — считает Алена.
Редакция ТВ2 желает томичке скорейшего выздоровления, и очень надеется, что как пишет Роспотребнадзор, «контактировавшие с ней люди выявлены и помещены под медицинское наблюдение».
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