Первый случай коронавируса в Томске: важные подробности

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Подруга томички, у которой выявлен первый случай коронавируса рассказала ТВ2 о поездке на выставку собак в Англию. Выставка собак Crufts dog show 2020 проходила в Бирмингеме, но добиралась туда заболевшая заводчица через Италию. Но обо всем по порядку.

В среду вечером на сайте Роспотребнадзора появилась информация о первом случае появления коронавируса в Томской области. Через пару часов губернатор Сергей Жвачкин рассказал некоторые подробности.

«Благодаря работе надзорных, медицинских и силовых органов носитель вируса идентифицирован: человек «привез» вирус из Италии, посетив выставку собак. Эта крайняя беспечность подвергает риску людей. В связи с этим я принял решение ввести в Томской области режим повышенной готовности, и прошу жителей отнестись к вводимым ограничением с пониманием», — сообщил Сергей Жвачкин.

Чуть позже замгубернатора Иван Деев рассказал журналистам, что за состоянием больного несколько дней следили медики. Затем от пациента поступили жалобы на высокую температуру и его госпитализировали.

«Мы получили информацию из лаборатории. Сегодня при помощи ПЦР-теста (полимеразной цепной реакции) коронавирусная инфекция подтвердилась. Ранее пациент уже был госпитализирован. Сейчас он находится в стационаре», — рассказал журналистам Деев.

Кроме того заместитель губернатора сообщил, что в настоящий момент в 3-й городской больнице находятся еще два человека. У них подозревали коронавирус, но результаты анализов диагноз не подтвердили. Однако так как 14 дней — доказанный инкубационный период, то они продолжают находиться в инфекционном отделении.

Про то, что в 3-й городской больнице находится человек с коронавирусом в АН ТВ2 знали еще два дня назад, но томский Роспотребнадзор не подтверждал этой информации. Возможно ждали результатов контрольной проверки из новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». На это примерно уходит один день. В Красноярске на настоящий момент, например, выявлено еще 4 случая коронавируса, но о них официально не сообщают, потому что также ждут результатов проверки в Новосибирске.

Что касается выставки собак в Италии, то АН ТВ2 решило проверить, когда и где там проходило массовое мероприятие в разгар эпидемии коронавируса. Как оказалось на самом деле, две томички были на выставке собак не в Италии, а в Англии. Там ежегодно в Бирмингеме проходит одна из старейших и крупнейших выставок собак Crufts dog show. При ввозе собак в Англию самолетом существует множество сложностей, поэтому томички решили везти своих питомцев в Бирмингем вместе с итальянскими заводчиками на автомобиле. Напомним, выставка проходила 5-8 марта, а ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире только 11 марта 2020 года. Великобритания на тот момент не была в списке эндемичных стран и Россия еще границ не закрывала. Поэтому томички ни от кого не скрывали, что они находятся в Англии на выставке и выкладывали в соцсетях фотографии из Лондона, Бирмингема и со всемирной выставки. Из юридических и этических соображений мы не называем имен девушек и название их питомника.

Фото: С личной страницы Инстаграм Алены

До заводчицы, у которой оказался положительный тест на коронавирус мы не смогли сегодня дозвониться. А вот пообщаться с ее подругой, сотрудницей Администрации Томской области удалось. Вот некоторые подробности, которые нам удалось узнать в ходе беседы.

Алена (имя изменено), подтвердила ТВ2, что подруга, с которой они были на выставке собак в Англии, сейчас находится в 3-й горбольнице. По ее словам Нина (имя изменено), чувствует себя нормально.

Сама Алена в Томск вернулась 9 марта и на следующий день вышла на работу в обладминистрацию. Поскольку она прилетала из страны, которая не относилась к территориям с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, то по прилету у нее никаких ограничений не было. Тест на границе на коронавирус тоже не никто не брал. «Как только ограничения ввели 16 марта, я позвонила на горячую линию и сразу ушла на карантин. Больничный мне не дали, я в отпуске сейчас нахожусь», — рассказала Алена. Получается, что неделю с 10 по 16 марта Алена отработала в Администрации Томской области. Правда она отметила, что ее департамент - это отдельное структурное подразделение и юридическое лицо обладминистрации. Находится этот департамент не в главном здании на проспекте Ленина, а в другом районе города. Тест на коронавирус у Алены в Томске взяли только сейчас, но результатов его на момент разговора с ТВ2 не было. «У меня нет результата еще. Мое самочувствие в порядке, вся семья у меня сидит дома, никуда не выходит», — говорит заводчица.

Алена летела в Томск из Бирмингема через Амстердам. «В Москву я прилетела рано, прошла паспортный контроль и когда меня спросили из какой страны, я сказала что из Амстердама», — рассказала заводчица. Т.е. она даже не заполнила никаких анкет, как это было с томичками, которые летели из Европы на 10 дней позже.

Брали ли тест на коронавирус у подруги в Шереметьево по прилету из Италии, Алена не знает. Как и то, была ли Нина на карантине после Италии положенные 14 дней.