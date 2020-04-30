Первый пациент скончался от коронавируса в Томской области

В Томской области скончался зараженный новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Информацию об этом журналистам подтвердил заместитель руководителя регионального оперативного штаба Иван Деев.

По информации издания «Московский комсомолец», умерший пациент — это врач-рентгенолог, который работал в Томском фтизиопульмонологическом медицинском центре.





«Пенсионер заразился COVID-19 примерно две недели назад. Помимо этого пациент имел ряд хронических заболеваний. Больной поступил в больницу 20 апреля и болезнь сразу протекала в тяжелой форме. Все последние дни томич находился на аппарате искусственной вентиляции легких», — пишет издание.





В целом, в России от скончались коронавируса скончались 1073 человека. В Томской области зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них двое за последние сутки. 21 человек выздоровел. По последним данным обладминистрации, на аппаратах ИВЛ находились пять человек.