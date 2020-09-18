Первый канал «разоблачил» видео ФБК из томской гостиницы Xander
Ведущий программы «Время покажет» в прямом эфире утверждал, что на видео, где сотрудники ФБК осматривают номер Навального в томской гостинице Xander, есть монтаж. Но монтажа, о котором говорил ведущий, на видео не оказалось.
Я знаю, что нас сейчас смотрят вот эти вот навальнята, которые изготовили весь этот трым-пам-пам. Обратите внимание, они все-таки не такие лохобаны, как кажутся, – заявил в прямом эфире ведущий программы Артем Шейнин. – Потому что только что обнаружили мои редакторы,там стоят часики, будильник, который заблюрили не мы. На этом будильнике прекрасно было бы видно время, но заблюрили этот будильник не мы, а они в своем видео!
При этом на видео, которое выложили соратники Алексея Навального в Instagram, блюра нет и время на часах отчетливо видно.
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще две лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
Публикация от Алексей Навальный (@navalny)
Напомним, 17 сентября стало известно, что бутылку минеральной воды, на которой в немецкой лаборатории обнаружили следы яда из группы «Новичок», нашли в гостиничном номере Алексея Навального в Томске. Ранее в правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального.
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