Первый канал «разоблачил» видео ФБК из томской гостиницы Xander

Я знаю, что нас сейчас смотрят вот эти вот навальнята, которые изготовили весь этот трым-пам-пам. Обратите внимание, они все-таки не такие лохобаны, как кажутся, – заявил в прямом эфире ведущий программы Артем Шейнин. – Потому что только что обнаружили мои редакторы,там стоят часики, будильник, который заблюрили не мы. На этом будильнике прекрасно было бы видно время, но заблюрили этот будильник не мы, а они в своем видео!