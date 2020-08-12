Первый домашний матч «Томи» пройдет без зрителей

Матч «Томь» — «Спартак-2» 12 августа, который станет первым домашним матчем для томской команды в этом сезоне, решено провести без зрителей из-за пандемии коронавируса. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях. На игру пустят только аккредитованных журналистов, а посмотреть трансляцию можно будет в Яндекс.Эфире .

В расписании у «Томи» стоит семь домашних матчей подряд. Пресс-атташе томской команды Сергей Симонов рассказал ТВ2, что в клубе надеются сыграть при зрителях уже следующий матч с омским «Иртышом», который состоится 16 августа. Решение по нему будет принято в четверг, 13 августа. Сергей Симонов отметил, что последнее слово за губернатором области и президентом клуба Сергеем Жвачкиным.





Томь начала сезон с поражения в Нижнем Новгороде, а во втором туре уступила «Чертаново». Забить команда не смогла ни в одном из матчей (0:1 с «Нижним Новгородом» и 0:2 с «Чертаново»).





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