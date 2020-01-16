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16 января,
2020
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Первый анальгетик без побочных эффектов протестировали ученые ТГУ

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Ученые протестировали первый в мире анальгетик без побочных эффектов, сообщает пресс-служба ТГУ. Основой для лекарства стала измененная молекула мощного взрывчатого вещества CL-20. Помимо сотрудников вуза, анальгетик разрабатывают специалисты бийского ИПХЭТ СО РАН и Томского национального исследовательского медицинского центра.

Первый анальгетик без побочных эффектов протестировали ученые ТГУ

В течение трех лет препарат, названный тиовюрицинов, тестировали на мышах, крысах, кроликах, морских свинках и дрозофилах. Ученые пришли к выводам, что новое лекарство превосходит многие известные анальгетики и не имеет побочных эффектов.

По результатам доклинических исследований свойств, которые могли бы препятствовать дальнейшему исследованию данного анальгетика в клинических испытаниях, не выявлено, – говорит ведущий научный сотрудник томского медицинского центра, профессор Светлана Крылова. – Полученные данные свидетельствуют о том, что тиовюрицин не вызывает эффектов, характерных для опиоидных анальгетиков – отсутствует негативное влияние на ЖКТ, ЦНС, не угнетает дыхательный центр и кроветворную систему. Самое важное, что даже после длительного приема анальгетика в эксперименте не возникает развитие лекарственной зависимости и синдрома отмены.

Медики также изучили влияние препарата на иммунитет и репродуктивную функцию. Согласно результатам, тиовюрицин не вредит ДНК и не мешает деторождению.

Сейчас разработчики препарата ведут переговоры с фармкомпаниями о последнем этапе исследований — доклинических испытаниях. Создатели тиовюрицина надеются, что лекарство поможет преодолеть опиоидный кризис, вызванный приемом синтетических анальгетиков. 


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