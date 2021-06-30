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Главная Новости Первым выпускникам Высшей IT-школы ТГУ вручили дипломы в Летнем дворике Научной библиотеки
Новости

Первым выпускникам Высшей IT-школы ТГУ вручили дипломы в Летнем дворике Научной библиотеки

ТВ2
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2 часа назад

Впервые вручение дипломов выпускникам Томского госуниверситета прошло на открытом воздухе – в Летнем дворике Научной библиотеки. Перенести торжественное мероприятие из актового зала главного корпуса на новую площадку решили в связи с текущей ростом заболеваемости коронавирусом. Право стать первыми дипломированными специалистами в этой локации досталась первому выпуску Высшей IT-школы ТГУ.

Место для мероприятия выбрали не случайно. Летний сад за старым зданием Научной библиотеки ТГУ был создан в 2006 году для официальной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках проведения в Томске Российско-Германского саммита. Тогда встреча лидеров двух стран на этой площадке не состоялась, но в 2021 году выпускники ТГУ встречают начало нового этапа своей жизни именно здесь. 

После завершения цикла церемоний вручения дипломов Летний дворик Научной библиотеки станет доступен томичам и гостям города. В нем будут проходить творческие вечера и концертные программы.

Диплом бакалавра первым 22 выпускникам Высшей IT-школы (HITs) Национального исследовательского Томского государственного университета вручила заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

В течение четырех лет 19 российских и трое иностранных студентов обучались по флагманской программе «Программная инженерия», осваивая параллельно Data Science, веб-разработку, информационную безопасность и многое другое.

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