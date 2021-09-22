Первый снег лег на северо-востоке Томской области

В селе Усть-Озерное на северо-востоке Томской области установился временный снежный покров, рассказала ТВ2 глава отдела метеорологии Светлана Рюхтина. В других районах региона снег пролетал, но не лег.

Село Усть-Озерное находится в Верхнекетском районе, более чем в 300 километрах от регионального центра. Светлана Рюхтина добавила, что в этом году средняя дата установления снежного покрова в Томске — 28 октября.

По прогнозам синоптиков, средняя температура на третью декаду сентября ожидается от 0 до +4°C что ниже нормы на 3-4°C. По ночам ожидается от +3 °C до -3 °C , днем от +2 до +7 °C . В большинстве дней декады возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.





