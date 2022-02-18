Томич Хомка станет первым хомяком в космосе благодаря проекту студентов ТУСУРа

Проект по разработке автоматического дрейфующего стратостата получил финансирование от Фонда содействия инновациям по программе «СТАРТ-1». В рамках этого проекта уже осенью этого года ребята планируют отправить Хомку в полет. Если томича никто не опередит, Хомка станет первым хомяком, который полетел в стратосферу.

По словам Никиты Чебана, хомяк на воздушном шаре поднимется на высоту 20 километров. Полет продлится около полутора часов. Авторы проекта предусмотрели все необходимые меры безопасности: во время полета Хомка будет находиться в капсуле с привычным для него атмосферным давлением, а после приземления парашютом на Землю — его найдут.

«У нас есть специальные программы, которые уже сейчас позволяют с точностью до пяти километров определить место приземления. Поэтому Хомку мы обязательно вернем», — уверяет Никита.