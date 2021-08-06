Первый хаб «Сбер Еаптеки» открылся в Томске

«Сбер Еаптека», одна из крупнейших онлайн-аптек России, открыла хаб в Томске. В хабе представлено более 12 тысяч товаров с перспективой расширения ассортимента до 18 тысяч наименований. Аптека-хаб в Томске открылся на улице Карла Маркса, 53. Удобная транспортная развязка позволяет обеспечить своевременную доставку в любую точку Томска. Площадь хаба 404 кв. м, из них 34,8 кв. м занимает торговый зал и 296,6 кв. м отведено под хранение товаров. Хаб рассчитан на обработку 1000 заказов в сутки.

В хабе покупатели могут приобрести не только лекарства и витамины, но и товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать самовывозом. В перспективе произойдет покрытие всей области за счет партнерской сети, более ста точек. Открытие хаба «Сбер Еаптеки» началось с благотворительной акции: «Сбер Еаптека» оказала поддержку Тунгусовскому детскому дому-интернату. На мероприятии в честь открытия хаба присутствовали заместители управляющего Томским отделением № 8616 ПАО Сбербанк Никита Макаренко и Иван Артемов, замдиректора по розничной сети ОГУП «Областной аптечный склад» Вера Швалева и директор «Сбер Еаптеки» в Западно-Сибирском регионе Артур Гурьянов.

««Сбер Еаптека»» – компания, которая помогает людям заботиться о здоровье, — говорит основатель компании Антон Буздалин. — Благодаря «Сбер Еаптеке» жителям города и области станет доступен широкий ассортимент высококачественных современных лекарств, в том числе – с доставкой на дом. Цель «Сбер Еаптеки» – способствовать развитию здравоохранения и цифровой медицины в стране, и мы благодарны правительству Томской области за поддержку».

Открытие «Сбер Еаптеки» в Томске – часть стратегии развития компании в регионах. В 2021 году хабы открылись в Саратове, Энгельсе, Туле, Воронеже, Астрахани, Волгограде, Калуге, Самаре, Пскове, Кемерово, Новосибирске, Саранске, Волгограде, Белгороде, Иванове, Ярославле, Ульяновске, Ставрополе, Орле, Уфе, Курске, Махачкале, Грозном и Йошкар-Оле. В 2020 году — в Казани.