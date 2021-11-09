Первый экопункт по приему вторсырья открылся в Томске

На улице Красноармейской открылся первый экопункт по приему вторсырья. За килограмм картона, пластика, алюминия, полиэтилена, стекла или вторсырья из других материалов можно будет получить от 3 до 10 рублей, но при этом сырье должно быть чистым.

Собранные отходы будут отправлять не на свалку, а на заводы по сортировке и переработке вторсырья в Северске, Новосибирске, Челябинске и других городах.

«Для организации процесса раздельного сбора отходов в Томске необходимо дополнительно приобрести более 3000 контейнеров для раздельного сбора. Плюс большое количество мусоровозной техники для обслуживания данных контейнеров, а следовательно это дополнительные водители, дополнительная нагрузка на дорожное полотно, дополнительный расход топлива. Все это повлечет за собой рост тарифа. Эко-пункты, наоборот, готовы покупать у жителей то, что не является отходом, и то, что не попадет в контейнер для мусора, то есть полезное сырье. И все, что будет куплено, 100% будет переработано», — рассказывал ТВ2 ранее директор компании «Седьмой лепесток» Дмитрий Митасов.