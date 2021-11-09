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Первый экопункт по приему вторсырья открылся в Томске

ТВ2 ТВ2

На улице Красноармейской открылся первый экопункт по приему вторсырья. За килограмм  картона, пластика, алюминия, полиэтилена, стекла или вторсырья из других материалов можно будет получить от 3 до 10 рублей, но при этом сырье должно быть чистым.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска

Собранные отходы будут отправлять не на свалку, а на заводы по сортировке и переработке вторсырья в Северске, Новосибирске, Челябинске и других городах.

«Для организации процесса раздельного сбора отходов в Томске необходимо дополнительно приобрести более 3000 контейнеров для раздельного сбора. Плюс большое количество мусоровозной техники для обслуживания данных контейнеров, а следовательно это дополнительные водители, дополнительная нагрузка на дорожное полотно, дополнительный расход топлива. Все это повлечет за собой рост тарифа. Эко-пункты, наоборот, готовы покупать у жителей то, что не является отходом, и то, что не попадет в контейнер для мусора, то есть полезное сырье. И все, что будет куплено, 100% будет переработано», — рассказывал ТВ2 ранее директор компании «Седьмой лепесток» Дмитрий Митасов.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска

Сегодня компания открыла первый экопункт в Томске и планирует в ближайшие месяцы создать в разных районах города еще несколько таких точек, рассчитанных на прием до 20 тонн отходов в месяц. Всего на территории Томска, Северска и Томского района планируется открыть 30 экопунктов.

«Наш подход заключается в том, что эти пункты должны стать частью современной инфраструктуры города. По нашему мнению, необходимо устанавливать один пункт на 25 тысяч жителейХотелось бы до Нового года установить шесть-семь штук. На данном этапе выбрано несколько площадок, по нашему мнению, подходящих для размещения будущих пунктов, которые были бы удобны для жителей. Например, рассматриваем территорию на въезде в Зеленые горки, чтобы можно было, идя на остановку, занести пакет с сырьем», — говорил Дмитрий Митасов.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска

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