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Первые случаи гриппа выявлены в Томской области

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Первые случаи заболевания гриппом зарегистрировал региональный Роспотребнадзор. В прошлом году вспышки удалось избежать благодаря массовой вакцинации.

За прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 7643 случая ОРВИ, заболеваемость за неделю выросла на 7%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 73,6%. 67% всех случаев ОРВИ зарегистрированы на территории Томска.

По результатам лабораторного мониторинга было выявлено 2 случая гриппа типа А(H3N2).

Прививки против гриппа в 2021 году получили более 286 тысяч человек, из них 55 тысяч детей и 231 тысяча взрослых. «В настоящее время темпы вакцинации оцениваются как низкие, охват вакцинацией населения региона — недостаточный», говорят специалисты. 

Сейчас вакцинация от гриппа продолжается. Всего в регион поступило более 330 тысяч доз «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».

Поставить прививку от гриппа может любой желающий в поликлинике по месту прикрепления либо в мобильном пункте вакцинации. Для рабочих коллективов возможен выезд мобильной бригады на предприятие по договору с учреждением здравоохранения. Детям, посещающим образовательные учреждения, по согласию родителей вакцинация проводится в школах и детских садах, остальным — в детских поликлиниках. Для маломобильных групп населения предусмотрена возможность вакцинации на дому — для этого нужно позвонить в свою поликлинику и вызвать медработника.

Медики отмечают, что в первую очередь прививки от гриппа нужно поставить детям, так как у них заболевание может протекать тяжело, а также беременным и пожилым. Также необходимо защитить тех, кому вакцинация противопоказана по состоянию здоровья, путем создания «коллективного иммунитета».

«Если подавляющее большинство членов семьи либо коллектива будет привито и устойчиво к вирусу, шанс его распространения максимально снижается. Только так можно защитить людей с обострениями хронических заболеваний, принимающих терапию, которая подавляет иммунитет, пожилых людей, беременных женщин на ранних сроках, кормящих матерей и детей», — отметила заместитель начальника облздрава Наталия Метелёва.

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