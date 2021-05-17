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17 мая,
2021
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Первые приемные семьи для пожилых людей появились в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Две приемные семьи для одиноких пожилых людей появились в Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. Закон о приемной семье для пожилых приняли в регионе в конце прошлого года.

Первые приемные семьи для пожилых людей появились в Томской области

Семья из Томска взяла на себя заботу об инвалиде второй группы, труженике тыла, а в Первомайском районе в семье будет жить одинокая женщина-инвалид, ветеран труда. Возраст пенсионеров от 86 до 92 лет, — добавляется в пресс-релизе.

Семьи могут принять к себе одиноких пожилых людей, которым по состоянию здоровья требуется посторонняя помощь, а также дееспособных инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании.


За уход ежемесячно выплачивается 5 тысяч рублей. В одной приемной семье могут проживать не более двух нуждающихся в помощи людей.


Получить индивидуальную консультацию по вопросам устройства в семью пожилых людей можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или в комплексных центрах социального обслуживания населения Томской области и ЗАТО Северск.



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