Первые приемные семьи для пожилых людей появились в Томской области

Две приемные семьи для одиноких пожилых людей появились в Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. Закон о приемной семье для пожилых приняли в регионе в конце прошлого года.
Семьи могут принять к себе одиноких пожилых людей, которым по состоянию здоровья требуется посторонняя помощь, а также дееспособных инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании.
За уход ежемесячно выплачивается 5 тысяч рублей. В одной приемной семье могут проживать не более двух нуждающихся в помощи людей.
Получить индивидуальную консультацию по вопросам устройства в семью пожилых людей можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или в комплексных центрах социального обслуживания населения Томской области и ЗАТО Северск.
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