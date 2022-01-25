Первые дома в Асине перевели на газовое отопление

В Асине ввели в эксплуатацию газораспределительную станцию и первую в городе котельную на природном газе. Она заменит угольную котельную и будет отапливать 60 многоквартирных домов, две школы и детский дом.

По словам главы Асиновского района Николая Данильчука, новая котельная уже неделю работает в режиме пусконаладки, нареканий к ее работе нет. Всего в районе на природный газ переведены шесть котельных, к концу года власти планируют перевести на экологичное топливо все 17 котельных, отказавшись от угля. Как заявил губернатор Сергей Жвачкин, тарифы на отопление при этом вырасти не должны.

«Благодаря газификации восточных территорий, мы заключили миллиардное соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Уже шесть асиновских котельных мы перевели на природный газ. До конца года работать на газе будут все 17 котельных! А значит, в районе повысится надежность отопительной системы, что крайне важно в наших сибирских условиях, улучшится качество экологии - этот черный дым уходит в прошлое», — добавил губернатор.

В рамках проекта газификации востока Томской области природный газ в 2022 году планируется провести также в Зырянский и Первомайский районы. Напомним, согласно программе газификации, подписанной Сергеем Жвачкиным и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, на газ планируется перевести более 80 котельных в восточной части региона. В 2020 году завершилось строительство 78-километрового газопровода Томск — Асино, который позволит провести газ в 14 населенных пунктов на востоке области.

Также по соглашению с «Газпромом» до 2025 года построят комплекс сжижения природного газа рядом с газораспределительной станцией «Каргала» в Шегарском районе. Объект должен будет обеспечить газом Тегульдет, Подгорное, Бакчар и село Вороновка.