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04 декабря,
2020
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Первую отечественную метеостанцию для работы в Арктике установили в Томской области

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

Экспериментальный образец отечественной универсальной метеостанции для мониторинга климата в Арктике успешно прошел первые испытания в полевых условиях. В настоящее время он установлен для опытного использования в условиях Крайнего Севера в Томской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН) Владимира Королькова.

Первую отечественную метеостанцию для работы в Арктике установили в Томской области

В 2018 году ученые ИМКЭС СО РАН совместно с компанией «Сибаналитприбор» начали разработку первой отечественной метеостанции, которая сможет в арктических условиях измерять при помощи акустических, оптических и радиационных методов скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, интенсивность, количество, виды осадков, интенсивность солнечной радиации и высоту снежного покрова. При этом разработка, в отличие от существующих аналогов, должна год полностью работать без вмешательства людей, использовать солнечную энергию для зарядки батарей и иметь защиту от арктической фауны. Прототип станции был изготовлен в 2020 году.


«Мы их (испытания) провели, испытания прошли нормально. Сейчас станция стоит на метеоплощадке нашего института в стадии опытной эксплуатации. [Измерительные] приборы нормально работают, мы их уже много лет в том или ином виде разрабатываем, серийно выпускаем, модификации приняты на снабжение Вооруженных сил [РФ]. Система автономного питания - самое новое и самое сложное, главная проблема таких станций — чем ее питать, если нет сети. У нас стоит система автономного питания — солнечные батареи и источник питания на водородных топливных элементах, два месяца стоит - нормально работает», — сказал Владимир Корольков.


Корольков отметил, что опытная эксплуатация продлится еще год. Данная процедура нужна, чтобы получить лицензию от Росгидромета и в 2022 году вывести метеостанцию на рынок.

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