Первую ледовую переправу открыли в Томской области

Переправа длиной в 134 метра появилась на реке Ларь-Ёган рядом с деревней Ларино. Сейчас дорога способна выдержать транспорт весом до 2 тонн. Грузоподъемность переправы может меняться в зависимости от погодных условий и толщины льда на водоеме.

Всего, по сообщению местного управления МЧС, в Томской области планируется открыть более 60 ледовых переправ. Кроме того, всю зиму в области будут действовать два наплавных моста, их уже открыли на реках Салат и Чижапка в Каргасокском районе, грузоподъемность таких мостов — 35 тонн.