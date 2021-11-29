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Первую ледовую переправу открыли в Томской области

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В Александровском районе Томской области открыли первую ледовую переправу в регионе, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Автор:  Пресс-служба МЧС

Переправа длиной в 134 метра появилась на реке Ларь-Ёган рядом с деревней Ларино. Сейчас дорога способна выдержать транспорт весом до 2 тонн. Грузоподъемность переправы может меняться в зависимости от погодных условий и толщины льда на водоеме. 

Всего, по сообщению местного управления МЧС, в Томской области планируется открыть более 60 ледовых переправ. Кроме того, всю зиму в области будут действовать два наплавных моста, их уже открыли на реках Салат и Чижапка в Каргасокском районе, грузоподъемность таких мостов — 35 тонн. 

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