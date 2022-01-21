«Дома кто-то даже продает своих детей за еду»: первокурсник ТГАСУ из Афганистана приехал на учебу в Томск

Первокурсник Томского государственного архитектурно-строительного университета из Афганистана Сафи Абасин на этой неделе приехал в Томск и совсем скоро приступит к сдаче сессии в очном формате. Об этом ТВ2 сообщил сам молодой человек. Сафи родом с севера Афганистана, из города Мазари-Шариф. Летом 2021 года он поступил в ТГАСУ на дизайн архитектурной среды, но из-за ситуации в стране приехать в Томск так и не смог.

Напомним, в августе в Афганистане сменилась власть. После ухода из страны американских военных боевики исламистского движения «Талибан»* (*движение внесено в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена) захватили страну. Они объявили, что 20-летняя гражданская война закончена и что движение сегодня — совсем не те люди, которые двадцать лет назад строили в Афганистане жестокую религиозную диктатуру. Однако, десятки тысяч людей пытались улететь из кабульского аэропорта, в домах журналистов и общественных деятелей проходили обыски, на стихийных демонстрациях некоторых людей расстреливали. Многие рассказывали, что не могут выйти и не верят, что сейчас все будет по-другому.

Сафи рассказал ТВ2 о том, что сейчас происходит в стране:

«Сейчас в Афганистане, в целом, люди страдают от бедности. Миллионы людей потеряли работу — значит, миллионы семей не имеют доходов. Кроме того, цены на все взлетели до небес. Люди сильно пострадали от всего этого, мы даже слышим новости, что кто-то продает своих детей за еду. Те, кто могли покинуть Афганистан, уже уехали, другие — пытаются выбраться оттуда всеми законными и незаконными способами. Особенно те, кто чувствует опасность для своей жизни. Те, кто не может уехать, постоянно живут в темноте и меняют свое местонахождение, чтобы их не нашли. К тому же по всей стране полная тишина и узнавать о происходящем сложно. Потому что СМИ не освещают происходящее, их работа теперь ограничена».