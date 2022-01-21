«Дома кто-то даже продает своих детей за еду»: первокурсник ТГАСУ из Афганистана приехал на учебу в Томск

Первокурсник Томского государственного архитектурно-строительного университета из Афганистана Сафи Абасин на этой неделе приехал в Томск и совсем скоро приступит к сдаче сессии в очном формате. Об этом ТВ2 сообщил сам молодой человек. Сафи родом с севера Афганистана, из города Мазари-Шариф. Летом 2021 года он поступил в ТГАСУ на дизайн архитектурной среды, но из-за ситуации в стране приехать в Томск так и не смог.
Напомним, в августе в Афганистане сменилась власть. После ухода из страны американских военных боевики исламистского движения «Талибан»* (*движение внесено в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена) захватили страну. Они объявили, что 20-летняя гражданская война закончена и что движение сегодня — совсем не те люди, которые двадцать лет назад строили в Афганистане жестокую религиозную диктатуру. Однако, десятки тысяч людей пытались улететь из кабульского аэропорта, в домах журналистов и общественных деятелей проходили обыски, на стихийных демонстрациях некоторых людей расстреливали. Многие рассказывали, что не могут выйти и не верят, что сейчас все будет по-другому.
Сафи рассказал ТВ2 о том, что сейчас происходит в стране:
«Сейчас в Афганистане, в целом, люди страдают от бедности. Миллионы людей потеряли работу — значит, миллионы семей не имеют доходов. Кроме того, цены на все взлетели до небес. Люди сильно пострадали от всего этого, мы даже слышим новости, что кто-то продает своих детей за еду. Те, кто могли покинуть Афганистан, уже уехали, другие — пытаются выбраться оттуда всеми законными и незаконными способами. Особенно те, кто чувствует опасность для своей жизни. Те, кто не может уехать, постоянно живут в темноте и меняют свое местонахождение, чтобы их не нашли. К тому же по всей стране полная тишина и узнавать о происходящем сложно. Потому что СМИ не освещают происходящее, их работа теперь ограничена».
С началом учебного года Сафи проходил учебу дистанционно, но это не всегда удавалось по причине нестабильного интернета. Сейчас вуз окажет студенту помощь в освоении упущенной программы обучения.
«Онлайн-обучение было для меня очень сложным, потому что я не изучал русский на своих родных языках. То есть, учил русский язык на русском языке. Потому что курсы русского языка в моем городе обанкротились из-за коронавируса и закрылись. Мне приходилось проводить день и ночь, изучая и переводя каждую страницу и каждое слово в учебнике, чтобы просто понять, о чем идет речь. Я старался изо всех сил, но был самым слабым студентом на курсе. Единственное — я полон решимости, поэтому как бы трудно ни было, я буду посещать занятия и разбираться в материале, даже если не буду понимать большую часть рассказываемого. Я счастлив, что теперь я в Томске и могу продолжать учебу, как и все студенты, очно. Да, я пропустил первый семестр моего первого года обучения, но надеюсь, что получу помощь от университета, чтобы догнать всех остальных», — рассказывает Сафи.
Сейчас он далеко от своей семьи и родных, скучает и понимает, что будет трудно.
«В нашем языке есть поговорка, которую дословно можно перевести так — «Гвозди, которые больше вбиты в стену, труднее вытащить, чем гвозди, которые вбиты меньше». Это значит, что в чем большее количество проблем вы попадаете, тем сильнее вы становитесь. Да, конечно, я беспокоюсь о своей семье, поэтому я обязательно с этим что-то сделаю. Например, я бы хотел вывезти их из Афганистана».