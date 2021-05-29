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29 мая,
2021
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Первое в Сибири предприятие по переработке тетрапака хотят запустить в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Директор Новосибирского картонно-бумажного комбината (НКБК) хочет запустить первое в Сибири предприятие по переработке тетрапака. Инвестиции в проект он оценивает в $5 млн.

Первое в Сибири предприятие по переработке тетрапака хотят запустить в Новосибирске

Тетрапак — собирательный термин для многослойной упаковки, состоящей из картона, полиэтилена и фольга. Для переработки тетрапака нужно разделять составляющие упаковки, что требует вовлечения в производство множества единиц оборудования.

Переработка тетрапака как самого сложного упаковочного материала – это отдельный технологический процесс, который требует решения. Большая серьезная технологическая задача, и мы собираемся ее решить, – рассказал ТАСС гендиректор НКБК Игорь Диденко. – Мы предполагаем, что для того, чтобы переработать весь тетрапак, который возможно будет собрать в Новосибирской области и, возможно, в соседних регионах, потребуются инвестиции примерно в районе $5 млн.

Диденко отметил, что после разделения тетрапака на составляющие бумагу комбинат будет перерабатывать за счет уже имеющихся мощностей. По его мнению, предприятие можно создать через один-два года, когда в Новосибирской области будет развит раздельный сбор мусора.


В 2019 году на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме "Российский экологический оператор" и компания "Тетрапак" заключили соглашение о совместном развитии переработки картонной упаковки из-под напитков в России. В компании отмечали, что всего в РФ обращается около 200 тысяч тонн картонной упаковки для напитков в год. Из них лишь около 5 тысяч перерабатывают из-за слабо развитой инфраструктуры раздельного сбора мусора.


Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

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