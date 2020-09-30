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30 сентября,
2020
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Первое собрание думы Томска в обновленном составе пройдет 6 октября

ТВ2
ТВ2
16 минут назад

Депутаты утвердили дату первого официального собрания думы. Оно состоится 6 октября, начало в 10 часов.


В повестке собрания будет три вопроса, в том числе избрание председателя городской думы и заместителя председателя.

Первое собрание думы Томска в обновленном составе пройдет 6 октября

Напомним, по данным избиркома,  итоговая явка на прошедших выборах в Томске составила 19,39 %. Выборы признаны состоявшимися и действительными. За «Единую Россию» проголосовали 24,46 % избирателей, за КПРФ — 17,54 %, «Новых людей» — 15,02 %, ЛДПР — 14,36 %, «Справедливую Россию» — 11,19 %, «Яблоко» — 9,34 %, «Партию Роста» — 5,32 %.

Так как все партии  преодолели 5-процентный барьер, каждая из них получает по мандату. Из десяти мест остается три. Из них два мандата получила «Единая Россия», один мандат — КПРФ.


В итоге мандаты в VII созыве городской думы распределились следующим образом: «Единая Россия» — 11 мест, КПРФ — 8, самовыдвиженцы — 7, «Справедливая Россия» — 3, партия «Яблоко» — 3, «Новые люди» — 2, ЛДПР — 2, «Партия Роста» — 1.

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