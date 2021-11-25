Первое чтение законопроектов о QR-кодах запланировано на 16 декабря

Госдума может рассмотреть в первом чтении два правительственных законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте 16 декабря. Рассмотрение этих документов внесено в планируемый календарь Госдумы на декабрь. Соответствующий проект постановления, регламентирующего календарь заседаний, появился на сайте Думы вечером 24 ноября. При этом, в ранее опубликованном плане рассмотрение данного законопроекта не значилось.

Ранее законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесли в Госдуму. Согласно предложениям, с 1 февраля 2022 года граждане России смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Те же документы нужны для поездок на поездах и авиаперелетов. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.