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Первое чтение законопроектов о QR-кодах запланировано на 16 декабря

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Госдума может рассмотреть в первом чтении два правительственных законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте 16 декабря.

Рассмотрение этих документов внесено в планируемый календарь Госдумы на декабрь. Соответствующий проект постановления, регламентирующего календарь заседаний, появился на сайте Думы вечером 24 ноября. При этом, в ранее опубликованном плане рассмотрение данного законопроекта не значилось.

Ранее законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесли в Госдуму. Согласно предложениям, с 1 февраля 2022 года граждане России смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Те же документы нужны для поездок на поездах и авиаперелетов.

Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

По данным ТАСС на 22 ноября, ограничения, связанные с QR-кодами, пока не ввели только власти Калмыкии и Калужской области. В этих регионах они появятся с 1 и 15 декабря соответственно. Наименее строгие ограничения действуют в Ингушетии, на Сахалине и во Владимирской области, где систему кодов распространили только на посещение массовых мероприятий. В большинстве российских регионов власти ограничивают посещение организаций культуры и досуга, салонов красоты, спортивных залов, кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов.

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